Alex Dima urmează să fie tătic. A povestit cum a cunoscut-o pe noua femeie din viața lui: „Cumva a fost obraznică”

Au trecut 13 ani de când jurnalistul Alex Dima a trecut prin tragedia vieții lui, după ce și-a pierdut soția.

După o perioadă lungă de vindecare, acesta a reușit totuși să iubească din nou. Reporterul a relatat despre cum a întâlnit-o pe noua femeie din viața lui, în cadrul podcastului prezentat de Cătălin Măruță.

Cancan precizează că Alex Dima urmează să fie din nou tătic anul acesta.

„Ochii și tupeul m-au atras foarte mult la ea”

„Sunt de aproape 6 ani cu Georgiana. Nu am cunoscut-o în aeroport, am văzut-o în aeroport. Eram la un eveniment la Timișoara și ea tot așa, cu treabă pe acolo și când am ajuns la aeroport am sesizat-o.

Am văzut la chech-in, m-am tot uitat după ea. Cred că și ea pe mine, adică, mi-a spus că m-a remarcat. Am avut un contact, iar când am ajuns la filtru, aproape de poartă, de fapt acolo s-a întâmplat, cumva a fost obraznică și s-a băgat în fața mea.

M-am uitat de vreo 2-3 ori în aeroport, am văzut-o și în avion… și sunt om serios, ce era să zic «mă știi de la televizor? De aia te uiți la mine. Eu nu te știu». Nu am vorbit, ne-am văzut fiecare de ale noastre. Doar ne-am uitat unul la altul.

Ochii și tupeul m-au atras foarte mult la ea. Nu am vorbit în avion, nu aveam voie (râde). Și după o lună sau chiar mai bine am fost chemat, ea lucra într-o bancă. Și am fost chemat să vorbesc acolo despre copiii din Magic Camp. Nu a fost mâna ei, acolo ne-am găsit.

Ea se ocupa cu povestea asta, ne-am întâlnit și uite că din vorbă-n vorbă au trecut 6 ani. I-am zis că o știu din aeroport, bine înainte de asta s-a făcut un grup pe Facebook sau pe Whatsapp nu mai țin minte și acolo am văzut-o, din poză.

Georgiana a zis că nu mă știa, că nu se uita la «România, te iubesc!”. Chiar mi-a zis că i-am fost antipatic la Master Chef, ceea ce pentru multă lume am fost, dar abia atunci a făcut legătura.

Și am intrat în vorbă, știu că la prima noastră întâlnire am mâncat o fasole că era în perioada aia în care aveam gastrită. Prima oară ne-am întâlnit în mall-ul din Băneasa, a fost chiar în seara cu incendiul de la Colectiv”, a mărturisit Alex Dima în podcast-ul lui Cătălin Măruță.

