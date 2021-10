Ionuţ Moşteanu, purtătorul de cuvânt al USR, a fost întrebat la DC NEWS în ce condiții ar fi dispus partidul pe care îl reprezintă să susțină organizarea unor alegeri anticipate.

"Din punctul meu de vedere nu sunt oportune acum (alegerile anticipate n.r.) pentru că țara trece prin mai multe crize acum. Avem criza prețurilor la energie, avem criza de sănătate publică, vine iarna și să declanșezi alegeri anticipate, să chemi oamenii la urne acum ar fi o nebunie.", a răspuns Ionuț Moșteanu.

"Dar știți că PSD le vrea la primăvară? PSD vrea alegerile la primăvară, nu acum.", a reamintit analistul politic Bogdan Chirieac.

"Da, dar nu poate fi tot timpul cum vrea PSD. Din nou, și PSD-ul are 33% din parlamentari. Nu pot să facă fix ce vor, când vor, cum vor. Deci eu cred că avem Un parlament și putem găsi o soluție și soluția înseamnă refacerea coaliției de guvernare. Nu se poate ca această coaliție să fie aruncată în aer de orgoliul unui singur om, nu poate să se învârtă toată țara după Florin Cîțu. Am tot spus asta și o repet. DE fapt asta este singura problemă și sper ca partenerii de la PNL vor da dovadă de responsabilitate și în ceasul al 13-lea o să înțeleagă acest lucru și refacem coaliția. Revenind la întrebarea dumneavoastră, din nou, suntem la mai puțin de un an de la ultimele alegeri și nu ar fi oportun acum să băgăm țara într-o criză politică suprapusă deja peste cea economică, să-i chemăm pe oameni la urne. Este deja prea mult, haideți să fim responsabili.", a adăugat Moșteanu.

Moșteanu: Nu ne este frică de alegeri anticipate

Pe de altă parte, Moșteanu susține că USR nu se teme de alegeri anticipate, în cazul în care se va ajunge la organizarea acestora.

"Încă ceva, nu ne speriem de alegeri anticipate. Dacă se ajunge la alegeri anticipate și aducem aminte că președintele este singurul care poate declanșa aceste alegeri, singurul care are atributul constituțional să declanșeze alegerile, nu ne speriem, intrăm în campanie, facem campanie. Nu ne este frică de alegeri și de a veni din nou în fața românilor, asta să fie foarte clar.", a mai spus Moșteanu.