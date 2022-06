Alegeri 2024 Kovesi vs. Geoană. Palada, predicție / video

Secretarul general adjunct al NATO, Mircea Geoană, ar fi luat în calcul de o parte a social-democraților pentru a fi candidatul PSD la alegerile prezidențiale din 2024. Mirel Palada a vorbit despre Mircea Geoană, dar și despre Laura Codruța Kovesi în contextul alegerilor din 2024.

Cu privire la Laura Codruța Kovesi, Mirel Palada a spus că stă bine în sondaje, însă „nu atât de bine precum anul trecut”. „A început să se mai erodeze. Anul trecut, bătea pe toată lumea în turul doi. Acum, începe să dea semne că în turul 1 poate intră, poate nu intră, și că în turul doi mai sunt și unii care o bat”, a zis Mirel Palada.

„Vedem și dacă PSD îl va accepta drept candidat pe Geoană (n.r. secretarul general adjunct al NATO, Mircea Geoană). Părerea mea este că nu-l va accepta, dar Geoană este de departe candidatul cel mai bun pentru PSD, Ciolacu stă prost în sondaje. Geoană are și o eleganță”, a spus Mirel Palada.

„Are un ton în voce, numai tonul și îți dă încredere”, a spus, ulterior, Răzvan Dumitrescu despre Mircea Geoană.

„Este singurul lider român care este în stare să fie de la egal la egal cu un lider străin. Punct!”, a spus Mirel Palada la emisiunea „Ce se întâmplă" de la DC News TV.

Mirel Palada, la „Ce se întâmplă", emisiunea lui Răzvan Dumitrescu de la DC News

Mugur Ciuvică preconizează o surpriză la alegerile din 2024

Mugur Ciuvică preconizează o surpriză la alegerile din 2024.

„Politicienii își fac planuri cum vor face la alegeri, în 2024. Sunt doi ani până atunci și chestia asta cu scumpirile și criza în general nu are cum să nu aibă, până la urmă, și efecte politice. Ei se gândesc că suntem două partide mari (n.r. PNL și PSD), ceilalți sunt praf, se prăfuiește și AUR-ul lui George Simion, rămânem noi cu 70 la sută și guvernăm în continuare. Sigur că poți să te gândești la acest scenariu, dar în niciun caz nu planifici lucrurile doar pe această bază. Toată lumea spune că va fi criză, criza deja este. (...) Eu sper că doar asta este criza și va continua așa încă un an, fără mari colapsuri economice. Indiferent ce ar fi, Guvernul din România nu are ce să facă cu scumpirile”, a zis Mugur Ciuvică, miercuri, într-o nouă ediție a emisiunii „Miercurea Neagră” de la DCNewsTV.

„În doi ani, dacă va continua criza în forma aceasta, nu are cum să nu se simtă politic. Eu nu-i văd pe USR-iști câștigând, o să apară altceva. Nu știu ce, dar o să apară. Nemulțumirile vor fi, oamenii vor vedea, văd cu benzina, roșia, brânza, carnea, curentul. Nemulțumirile se vor duce politic într-o zonă, la un moment dat”, a subliniat Mugur Ciuvică.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News