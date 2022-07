Ajutor de la prieteni pentru Scorpion, cel mai important sfat pentru Pești. Previziuni complete pentru Gemeni, Rac, Leu, Taur, Fecioară, Balanță

Iulie este luna în care să te întrebi ce transformări ai avut la nivel personal. În primul rând, cele interioare, după care cele exterioare. Unele situații au depins de tine, altele nu, mai ales cele din preajma conjuncției Jupiter-Neptun din Pești de pe 12 aprilie. Intrarea lui Marte în Taur de pe 5 iulie ne cere să fim mai practici. Să lăsăm visarea, așteptările și să privim realitatea în față. Să ne uităm în buzunare și să nu ne bazăm pe banii pe care îi vom face, ci pe cei pe care îi avem deja.

Astrologul Daniela Simulescu, previziuni pe scurt pentru toate zodiile:

Berbec

Nu este cazul să te gândești în mod exagerat la problemele de la serviciu. Cu siguranță, nu te va ajuta la rezolvarea acestora.

Taur

S-ar putea să te contrazici cu unele persoane dragi. Culmea, din motive total superficiale. Seara va fi liniștită.

Gemeni

Mercur se rupe de careul cu Neptun, deci începi să vezi mai clar unele situații. Profită de prezența lui Venus în semnul tău și cere ajutor.

Rac

Astrele îți recomandă să te bazezi doar pe ce este practic și concret. Gândurile tale pot fi destul de înșelătoare astăzi.

Leu

Nu prea vei fi în apele tale. Chiar dacă totul în jurul tău pare minunat, ceva te nemulțumește serios și nu îți dai seama ce anume.

Fecioară

După prânz vei fi mai atent la emoțiile tale. Mai ales atunci când ți se cer unele lucruri, poate chiar exagerate, de către membrii familiei.

Balanță

Este cazul să nu lași ziua aceasta să treacă degeaba. Adică ocupându-te doar de chestiunile gospodărești și atât. Ai nevoie de alte activități.

Scorpion

Prietenii pot fi de mare ajutor. Cu o vorbă bună, cu o recomandare sau pur și simplu cu disponibilitatea lor de a te asculta. Te poți baza pe ei.

Săgetător

Vrei să le faci tu pe toate, dar trebuie să te gândești înainte dacă ești capabil sau nu. Dacă vrei doar să demonstrezi ceva, vor fi multe dezamăgiri.

Capricorn

Bineînțeles că îi ajuți pe cei dragi. Ba chiar îți face plăcere să participi la proiectele lor. Munca va fi o adevărată terapie pentru tine.

Vărsător

Astăzi alegi să nu îți spui părerile personale, să nu faci recomandări sau sfaturi atunci când un prieten îți povește un eveniment mai complicat.

Pești

Astrele îți recomandă să nu faci compromisuri. Nici pentru familie. Adică să nu te sacrifici pentru nevoile celuilalt în timp ce uiți total de ale tale.

Necunoscutele Simonei Halep, scoase la iveală de Daniela Simulescu

Astrologul DCNews, Daniela Simulescu, a realizat portretul astrologic al Simonei Halep. „Ce reiese din astrograma Simona Halep? „Este născută pe 27 septembrie, în Constanța. Este Balanță. Are soarele în Balanță, poziția soarelui în momentul nașterii arată zodia. Aceasta arată o părticică din noi, scheletul nostru astrologic pe care se pun restul amănuntelor. Poziția soarelui la nativii din Balanță arată poziția conștientă din noi. Caracteristicile Balanței le întâlnim foarte ușor la Simona. Este foarte armonioasă, echilibrată, diplomată și sociabilă. Vorbește frumos, politicos, nu vrea să supere pe nimeni. Dorește echilibru. Dacă vă uitați la meciurile sale de tenis, nu are momente dese de furie. Balanțele nu vor fi supărate pentru că nu vor să îi supere pe ceilalți. Balanțele au un comportament foarte plăcut. Sunt voioase, au nevoie de evenimente, le place să aibă pasiuni artistice sau culturale", a spus Daniela Simulescu, astrolog DCNews.

„Trebuie să vorbim puțin despre poziția Lunii în perioada nașterii. Luna are legătură cu partea sufletească, emoțională. O parte este zodia, dar unde era luna plasată pe cer arată sufletul, emoția. La Simona, în momentul nașterii sale, luna era plasată în zodia Taurului. Aici avem de-a face cu persoane care doresc foarte mult confort material și emoțional. Poziția lunii pentru o femeie este foarte importantă pentru că are legătura cu echilibrul, cu emoțiile. Dacă veți vedea meciurile ei în primii ani, ea nu se lăsa pentru că nu este foarte agresivă. Este în propriul ritm. A spus că îi plac oamenii calmi, care îi explică ce are de făcut pentru că oamenii cu luna în Taur au nevoie de oameni blânzi. Are nevoie să i se dea siguranță, mai ales că este sportivă”, a mai spus Daniela Simulescu despre Simona Halep.

