AIDA - verificare poliță RCA. Roșu (BAAR) se ia de sindicaliștii din poliție și scoate legea: Nu există așa ceva. Cum poate să afirme cineva că această bază de date nu este legală

Vlad Pascu, tânărul aflat sub influența drogurilor și care a accidentat mortal doi studenți în localitatea 2 Mai, a fost oprit în trafic cu câteva ore înainte de teribilul accident. Deși nu avea nici actele mașinii în regulă, nici RCA valabil acesta a fost lăsat să plece mai departe.

Potrivit lui Vasile Zerca, liderul Sindicatului Național al Polițiștilor și Personalului Contractual (SNPPC), ”acolo a fost o comunicare defectuoasă. Colegul care a oprit mașina și colegul din Dispecerat nu s-au înțeles asupra verificării RCA. Și aici avem o problemă, pe care poate reușim să o rezolvăm pe viitor.

Pentru RCA statul român nu are o bază de date oficială și legală, Noi verificăm pe o aplicație creată de nu știm cine, atenție mare, care se numește AIDA Polițe RCA. Așa se numește acea aplicație pe care o alimentează, baza fiind creată, probabil, de asiguratori”, a afirmat Vasile Zerca la Antena 3 CNN.

Întrebat dacă Poliția Română nu are o bază de date pentru aceste polițe de asigurare, Zerca a afirmat că ”statul român, nu Poliția Română. Atenție mare, să facem diferența.

Poliția Română nu are bază de date cu buletinele noastre de identitate, ci are acces la baza de date privind date dvs de identitate. Poliția Română nu are o bază de date cu certificate de înmatriculare ale vehiculelor, are acces la acea bază de date care aparține Prefecturii, nu Poliției Române.

Iar această bază de date, poate această tragedie ne învață și e bine să învățăm din greșeli, poate va fi creată astfel încât să avem o bază de date legală și oficială care să nu dea rateuri.

Pentru că această bază de car vorbim, acea aplicație, mai dă rateuri din când în când. Brokerul nu implementează polița în aplicație”, a mai spus Vasile Zerca.

Mădălin Roșu (BAAR): ”Nu există așa ceva”

În acest context, Mihai Roșu, președintele Biroului Asiguratorilor de Autovehicule din România (BAAR), a reacționat și susține că afirmațiile făcute de liderul SNPPC sunt eronate, chiar mincinoase.

”Nu există așa ceva. Cum poate să afirme cineva că această bază de date nu este legală. Haideți să intrăm pe Legea 132, art. 32, și vedem acolo despre ce este vorba. Nu poți să minți așa de simplu.

Există o bază de date, AIDA, fiecare asigurator este obligat să transmită toate polițele pe care le emite în această bază de date.

Sunt foarte multe proiecte care se desfășoară. Haideți să vedem ce se întâmplă acolo. Dacă nu ne uităm la lucrurile care se desfășoară de ceve ani, în zona aceasta, inclusiv a digitalizării. Oricine are acces la această bază de date, care este cât se poate de conformă și cât se poate de corectă”, a declarat Mădălin Roșu, președintele BAAR, subliniind că România este ”în fruntea Europei la soluții de genul acesta. Avem aplicație pentru constatarea Amiabilelor. Nu are niciun stat european. Totul este free”.

Întrebat de către Zerca dacă această bază de date este ”oficială și aparține statului român”, Roșu a afirmat că este aceasta este specificată într-o lege, mai mult, că este administrată de către BAAR, ”care este o asociație cu toți asiguratorii. Așa funcționează oriunde în lumea asta”.

De altfel, în cazul neregulilor găsite în privința polițelor RCA, sancțiunile sunt aplicate de către Autoritatea de Supraveghere Financiară, nu de Poliția Română.

