Agentul 007 din România este o poliţistă de 24 de ani. MAI: Când se urcă în autospecială, se transformă

Ministerul Afacerilor Interne a publicat pe o reţea de socializare imaginea singurei femei din Poliţie care are calitatea de instructor auto-formator.

"Denisa Bădică, 24 de ani. Nu este acel „agent 007”, dar este instructor formator de conducere defensivă și pilotaj auto cu regim prioritar.



Da! Ați citit bine. 24 de ani. Și…da! Instructor auto - formator.



Dacă acasă are un frate și o soră, la serviciu are doar „frați”, fiind singura polițistă din țară cu această funcție.



Prin urmare, vrem să o cunoașteți și dumneavoastră, chiar dacă Denisa ne-a spus că nu îi place să fie în centrul atenției. Dar… ne place nouă! Pentru că merită!



Într-o zi „normală” la serviciu, la volanul autospecialei sau pe scaunul din dreapta, este un exemplu pentru toți colegii cu care împărtășește tainele conducerii defensive.



Pentru colegii cu mai mulți ani pe umeri, pare ireal când un „copil” este instructorul lor pentru pilotaj auto cu regim prioritar. Dar este cât se poate de real! Am văzut-o și noi!

În momentul în care urcă în autospecială, Denisa se „transformă”. Ochii ațintiți, iar mâinile-i „firave” par a căpăta puteri. Este „conectată” total!



- Cum? De ce? – am întrebat-o noi

- Este ceea ce îmi place mie să fac! Și mă bucur enorm că pot îmbina pasiunea cu serviciul.



Pe Denisa, subinspector de poliție, o găsim la Serviciul Pregătire Profesională al Direcției Generale de Poliție a Municipiului București.



De fapt, o găsim în poligonul auto. Acolo… chiar este „agentul 007”.



Misiuni ușoare!", au transmis cei de la Ministerul Afacerilor Interne pe Facebook.

Calităţile pe care trebuie să le aibă examinatorii

"Ca să pregătim bine şoferii, trebuie să pregătim instructorii bine. După asta, trebuie să avem şi examinatori bine pregătiţi. Care să ştie două lucruri: ce să urmărească la examen şi cum să reacţioneze în cazul în care cursantul face o nefăcută, ca acum. Dacă cel care era examinator a stat în faţă, i-a spus să vireze, şi nu a reacţionat în niciun fel, înseamnă că nu e pregătit să stea în dreapta. Dacă ar fi să fac eu legea, examinatorul ar trebui să aibă cel puţin trei calităţi principale:

1. Să aibă atestat de instructor, să fie pregătit.

2. Să ştie ce are de examinat, inclusiv lucruri de conducere defensivă, ca să vadă dacă elevul este pregătit să meargă pe stradă.

3. Să aibă instinct, să îşi dea seama dacă un cursant este pregătit de când se urcă la volan. Se vede după cum îşi aşează scaunul, după cum pune mâna pe volan. Examinarea se face la examen, normal, dar trebuie să ai acel instinct, ca să ştii cum reacţionezi la fiecare.

La noi, sigur examinatorii nu au atestat de instructori şi nu au partea de condus defensiv", a mai precizat Titi Aur.

