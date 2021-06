Adopții animale. Rio, Negruțu și Patrocle abia așteaptă să te cunoască! Trei cățeluși își caută omul (FOTO)

Cățeii sunt dați spre adopție de Asociația Kola Kariola, care poate fi contactată aici.

RIO

"Trebuie să îl preluăm înapoi pe Rio, un căţel plecat de ceva vreme în adopţie. El este un căţel adult, obişnuit în curte. După ce a cunoscut viaţa într-o familie, refuz să cred că va ajunge iar în adăpost. Refuz! Îi găsim o altă familie? La curte, că el a fost obişnuit aşa. Nu refuzăm nici la apartament, dar nu este educat pentru viaţa de interior. Rio este un căţel superb, energic, sociabil şi este tânăr, are în jur de 4 ani".

NEGRUȚU

"Negruțu este cazat la VET 4 LIFE - Cabinet Veterinar & Sterilizări Gratuite de aproape o lună. Îl tot postăm, îl tot promovăm, însă nu avem nicio cerere bună pentru el. Este o blândețe de cățel, vesel, jucăuş, ideal pentru o curte mare și frumoasă. Are în jur de 3 ani, talie medie, sterilizat, vaccinat, microcipat. Ce aş putea să vă mai spun despre el nu știu, doar atât: adoptând-l pe Negruțu salvaţi 2 căţei, pe el, dar și pe cel care va veni în locul lui și are nevoie de ajutor".

PATROCLE

"V-am povestit deja despre el într-un live de la Papi Land. Este un căţeluş "cules" de Ionuţ al nostru de pe marginea şoselei. Patrocle este un puiandru simpatic, de cam 9 luni. Momentan, a rămas la Papi Land pentru că nu am fi avut unde să îl cazăm în altă parte, dar nu are cum să rămână acolo şi săptămâna viitoare îl aducem la clinică pentru a fi castrat. Sperăm ca, până atunci, să îi găsim o familie. Merg, din păcate, foarte prost adopţiile. Este deja îngrijorător fenomenul. Acest lucru ne ridică cele mai mari probleme, pentru că, fără adopţii, ne blocăm activitatea. Circuitul este: un căţel salvat pleacă într-o familie, alt cărel care are nevoie să fie salvat poate fi ajutat. Cererile de adopţie le aşteptăm în mesageria paginii. El va fi gata vaccinat, microcipat, deparazitat şi castrat".

