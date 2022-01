ADEVĂRUL după ce Șoșoacă a mai venit cu o teorie a conspirației: Vaccinații se conectează la telefon prin Bluetooth? Viralul ajuns cu întârziere în România

Vaccinul și conectarea la bluetooth, nou episod marca Șoșoacă

”Pe fiolă e un anumit cod și, apropo, este verificat și de mine, și de mulți alții, când sunteți lângă vaccinați, dați pe bluetooth și o să vă apară un cod.” spune Diana Șoșoacă, mai nou, lansându-se într-o nouă teorie a conspirației despre vaccinarea anti-COVID.

”Era televizorul” îi dă replica Ovidiu Zară

Jurnalistul Ovidiu Zară încearcă să-i spună că o teorie aberantă și i se adresează: ”Haideți, doamna senator.” ”Era televizorul” spune el râzând. ”Nu era niciun televizor, era într-o cameră fără nimic” a insistat Diana Șoșoacă, senatoarea care îi spune jurnalistului că i-a și demonstrat, iar persoanele vaccinate ”s-au speriat”.

”Nici eu n-am crezut, am râs”

”Am adresat și noi întrebări, nu ne-a dat nimeni răspuns, ce sunt cu codurile de la bluetooth are vaccinaților” insistă Diana Șoșoacă. ”Haideți, că așa ceva nu cred” i-a spus Zară. ”Nici eu n-am crezut, am râs până am văzut acest lucru, era numai telefonul meu, am dat tot la o parte, eram undeva la țară” a ținut senatoarea să-și susțină teoria.

Nu ar fi prima teorie a conspirației emisă în spațiul public. Avocata Diana Iovanovici Șoșoacă, senator în Parlamentul României, a spus, nu demult, că vaccinul te lasă steril pe trei generații. Afirmația sa a devenit virală rapid, fiind distribuită, din nefericire pentru aleasă, ca o glumă, pentru că frizează absolut tot, de la logică la biologie.

Teoria conspirației lansată de Șoșoacă a fost virală la finalul anului 2021, doar că încă nu ajunsese și-n România.

În fapt, teoria nu-i aparține Dianei Șoșoacă însăși, ci a apărut prima oară la finalul anului 2021, când a apărut un video pe Twitter în care un pasager susținea că s-a conectat la codurile bluetooth ale tuturor pasagerilor. (VEZI AICI o CAPTURĂ a acelui tweet)

Ken Kolderup, Chief Marketing Officer la Bluetooth SIG, a explicat atunci pentru Reuters: ”În prezent, nu există o modalitate cunoscută de a dezvolta un cip Bluetooth suficient de mic încât să poată fi adăugat la un vaccin și injectat printr-un ac hipodermic.”

”Cele mai mici cipuri Bluetooth cunoscute astăzi sunt încă mai mari de 2 mm x 2 mm, fără a include componentele suplimentare necesare pentru a crea un transmițător Bluetooth funcțional, cum ar fi o antenă sau o sursă de alimentare” adăuga el.

