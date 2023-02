Aderarea României la Schengen. Tomac, despre procesul deschis la CJUE: Nu blochează negocierile României cu Austria

"Acest proces deschis la Curtea de Justiţie a Uniunii Europene nu blochează negocierile României cu Austria, nu blochează negocierile Bulgariei cu Olanda. Consiliul are dreptul şi libertatea de a lua oricând această decizie. Un proces la Curtea de Justiţie a Uniunii Europene, pentru că am văzut multe opinii, nu blochează în niciun fel libertatea pe care o are Consiliul de a se întruni ori de câte ori consideră, poate exista şi un Consiliu extraordinar şi lua o decizie prin care să repare această nedreptate”, a declarat Eugen Tomac, într-o conferinţă de presă susținută la sediul PMP.

"Consider pe deplin justificat acest demers"

"Cât timp să mai aşteptăm ca anumite state să-şi schimbe abordarea în ceea ce priveşte respectarea legislaţiei Schengen şi, evident, extinderea spaţiului prin acceptarea României şi Bulgariei? Consider pe deplin justificat acest demers, având în vedere că niciun stat şi nici Comisia Europeană nu s-au pronunţat pe această discriminare şi abuz de drept exercitate de Consiliu în ceea ce priveşte extinderea spaţiului Schengen. Consider că în acest an, în Consiliul JAI nu se va întruni această unanimitate”, a spus Tomac.

"Dacă nu se va întruni unanimitatea în următorii doi ani, evident că singura şansă va rămâne acest proces”, a mai punctat el.

Europarlamentarul Eugen Tomac a anunţat, pe 6 februarie, că a deschis o acţiune împotriva Consiliului Uniunii Europene, la Curtea de Justiţie a Uniunii Europene, cu scopul de a anula decizia Consiliului JAI.

