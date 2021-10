Actrița Olimpia Melinte, Eliza din serialul Vlad, probleme în timpul filmărilor: Am fost afectată când am filmat pentru serial

"A fost o scenă deja difuzată care mi-a dat bătăi de cap, din episodul 4, în care Eliza îi spune planurile lui Iordache. A fost o secvență grea, filmată destul de repede, dar cu probleme, mai ales că memoria după sarcină nu e atuul unei femei (n.r. funcția cognitivă și memoria se diminuează în cazul femeilor însărcinate). Înveți mai greu textul. Atunci îmi era greu dar acum e ok. Am fost afectată când am filmat pentru serial, au fost mici probleme", a spus Olimpia Melinte pentru click.ro.

Ce va face după terminarea serialului Vlad

"Pentru mine urmează un pic de liniște împreună cu familia mea, pentru că fetița mea are nevoie de mama ei acasă. Și pe urmă urmează un lungmetraj în primăvară, până atunci sper că mă odihnesc. Să văd, sunt în discuții dacă mai fac ceva iarna asta, pentru că terminăm la început de iarnă filmările. Și urmează să lansez prima carte pentru copii, pe care am scris-o în pandemie împreună cu fiul meu, se numește "Serilon Pantalon în țara amintirilor". Doar planuri cu familia și cariera", a mai spus actrița.

Într-un alt interviu, aceasta a vorbit despre gelozia soțului său.

"Era la începutul relației, când nu înțelegea exact cum e treaba cu actoria și accepta destul de greu momentele de intimitate de pe scenă sau din filmele în care am jucat. Dar, cu timpul, s-a adaptat cumva, a început să mă cunoscă și pe mine mai bine, să aibă încredere, să aprecieze și să susțină ceea ce fac, așa că acum, după jumătate de viață împreună, gelozia nu ne mai dă târcoale. Cât despre mine… eu sunt mai mult ironică decât geloasă, mă amuză foarte tare toată treaba asta, pentru că știu că e mai mult un capriciu decât un sentiment real", a declarat Olimpia Melinte pentru viva.ro.

Cine este Olimpia Melinte

Olimpia Melinte s-a născut la Iași, unde a copilărit sub fascinația teatrului și operei care și-au lăsat amprente puternice în evoluția ei ca artist. A urmat cursurile Colegiului Național de Artă „Octav Băncilă” din Iași, unde a debutat în rolul Wendla din „Deșteptarea primăverii” de Frank Wedekind, sub îndrumarea actorului Nicolae Ionescu. Acest rol i-a adus și premiul „Cea mai bună Actrița” în cadrul „Olimpiadei Naționale de Artă Teatrală”, Timișoara 2005, potrivit olimpiamelinte.ro. A absolvit apoi Facultatea de Arte „George Enescu” din Iași, secția artă dramatică, sub îndrumarea actorului Emil Coșeru.



Olimpia Melinte a debutat în lungmetraj cu pelicula „Cele ce plutesc” în regia lui Mircea Daneliuc, în 2009. Rolul interpretat în acest film i-a adus două nominalizări la Gala Premiilor Gopo 2010, pentru „Cea mai bună actriță în rol principal” cât și pentru Premiul „Tânăra Speranță”. A urmat întâlnirea cu regizoarea Luiza Pârvu și rolul din scurt metrajul „Draft 7”, răsplătit cu premii atât în țară cât și în străinătate. Cu Luiza Pârvu a mai colaborat pentru filmele „My Baby” (2012) și „Start Anew World” (2014).



Prima întâlnire cu televiziunea a avut loc în 2010 – în calitate de prezentator al emisiunii VIDEOTERAPIA, alături de actorul Marius Bodochi. În 2011, Olimpia a fost aleasă din 250 de actrițe pentru a interpreta rolul Luminiței din filmul „Sette opere di misericordia”/ „Seven Acts of Mercy” în regia lui Massimiliano și Gianluca de Serio. Filmul a obținut numeroase premii la festivalurile internaționale de film din lume ca Locarno, Annecy, Vilerupt sau Marrakech.



În toamna anului 2013, Olimpia Melinte s-a făcut remarcată la Festivalurile Internaționale de Film de la Toronto, San Sebastian, și Torino pentru dublul rol jucat în filmul „Canibal” (r. Manuel Martin Cuenca), co-produs de Tudor Giurgiu (Libra Film), care a avut premiera în luna iunie 2014 și pe marile ecrane din România – distribuit de Transilvania Film.



Olimpia Melinte a fost nominalizată pentru prestația sa din „Canibal” la Premiile Goya, categoria „Mejor actriz revelación”, precum și la Premiile C.E.C – „Medallas del Círculo de Escritores Cinematográficos” și la Gala ”Premios Unión de Actores y Actrices”, în aceeași categorie. Este prima actriță de origine română nominalizată la aceste prestigioase premii în Spania.



În 2014 o vedem pe marile ecrane în comedia „Selfie”, film care a câștigat "Premiul publicului" la Premiile Gopo 2015 și în filmul de dragoste „Planșa”, nominalizat la Festivalul Internațional al Filmului de Dragoste de la Mons, Belgia, precum și în lungemtrajul „București „Non-stop”, semnat de Dan Chișu.

2015, un an al marilor descoperiri



2015 a fost un an al marilor descoperiri, în care Olimpia Melinte a avut ocazia să lucreze cu două regizoare din România: Cristina Iacob pentru partea a doua a filmului „Selfie” care le-a adus din nou "Premiul publicului" la Premiile Gopo 2017 și Anca Damian pentru lungmetrajul „Perfect sănătos”. În același an a avut loc și întâlnirea cu regizorul bulgar Biser Dzhonev care a adus în festivaluri scurtmetrajul „Home robot for lonely people”, cu Olimpia Melinte în rol principal. Tot în 2015 a făcut parte și din juriul competiției Festivalului Internațional de Film Transilvania. https://tiff.ro/content/olimpia-melinte



În 2016 a lucrat alături de regizorii Ciaran Donnelly și Stephen Kay pentru mini-seria „Harley and the Davidsons", distribuită de Discovery Channel și împreună cu regizoarea Mihaela Popescu pentru filmul „În pronutare”, care a avut premieră la Festivalul de Film de la Berlin în secțiunea „New faces”. A filmat, în același an, și povestea de dragoste emoționantă din scurtmetrajul „Perseide”, regizat de Andrei Rautu.



Serialul „CASTiNG”, unul dintre cele mai dragi proiecte ale Olimpiei, a pornit în 2017. Alături de colegele sale Ana Udroiu, Romina Boldasu și Andreea Sovan, Olimpia a contribuit la scenariul și lansarea acestui proiect pe YouTube, unde a avut parte de un public generos. A fost primul sitcom românesc lansat integral pe YouTube și primul canal care vorbește despre viață actorilor și despre toate obstacolele care le ies în cale în drumul lor spre succes.Tot în 2017, Olimpia a jucat în scurtmetrajul „Miss Sueno”, regizat de Radu Potcoavă, care a călătorit prin festivaluri de prestigiu din toată lumea, care a avut premieră la TIFF, în cadrul Zilelor Filmului Românesc și care a fost distins, printre altele, cu Marele Premiu al Festivalului Internațional de Film Huesca (Spania)



În 2018 are loc întâlnirea cu serialul „Vlad” și prima colaborare cu regizorul Jesus del Cerro. Serialul difuzat de ProTV a ajuns în scurt timp lider de audiență și continuă cu încă trei sezoane. Tot în 2018, Olimpia a revenit în Spania pentru filmările la westernul spaniol „Sordo”, un film curajos, cu o distribuție de excepție, care a avut premieră la Festivalul de Film de la Malaga și a readus-o, astfel, în atenția presei spaniole.

În același an a avut loc și reîntâlnirea cu regizoarea Anca Damian, cu care a colaborat la filmul său de animație „Călătoria Fantastică a Maronei”, povestea emoționată a unei cățelușe care vorbește despre bucuriile simple ale vieții și despre dragoste necondiționată, căreia Olimpia i-a împrumutat vocea în versiunea românească. Filmul este nominalizat, printre altele și la Premiile Gopo 2020, în categoria „Cel mai bun lungmetraj”.



În 2019, pe lângă filmările la sezoanele 2 și 3 din serialul „Vlad” și piesa de teatru „Viață x 3”, jucată la Teatrul de Comedie, Olimpia a fost distribuită și în lungmetrajul de debut al lui Mihai Sofronea, „Căutătorul de vânt", care va avea premieră în 2020 în cinematografele din România.