Într-un an atât de greu, al marilor schimbări, în care a dat peste noi Pandemia, am fost obligați de situație să ne adaptăm, să ne reorganizăm, să ne schimbăm prioritățile avute anterior și să încercăm să trăim în armonie, izolați fiind în case. Dacă unii nu au reușit să se adapteze rapid, alții au făcut-o și chiar cu succes.

Magda Băcescu, actriță și profesor metodist de Arta Actorului la Clubul Copiilor Sector 1 București, se joacă de 17 ani cu copii și tinerii care i-au trecut pragul clasei de Teatru. Numai că, în pandemie, a trebuit să se reinventeze și să găsească alte căi și metode de lucru care să-i țină aproape atât pe elevii mici cât și pe cei mari. De jucat pe scenă sau de participat la concursuri, festivaluri și alte manifestări artistice, așa cum erau obișnuiți, nici nu mai putea fi vorba. A trecut rapid în mediul online, dând frâu liber creativității elevilor, făcând jocuri teatrale posibile în spațiul virtual, exerciții de dicție, oratorie și multă comunicare.

Proiect unic în România

Astfel că, plecând de la două jocuri teatrale povestea și învățătura, pe care le făcea încă de la începutul carierei didactice, a luat naștere un proiect foarte frumos, unic în România, de scriere creativă pentru copii și tineri ”Poveștile lui Puffy”. În cadrul acestuia creațiile au devenit adevărate povești cu pilde interpretate într-un stil inconfundabil de un personaj ștrengăresc, o fetiță unicorn de aproximativ 7 ani – Puffy.

Proiectul a devenit destul de repede popular printre copii, tineri și chiar adulți. Evoluția firească a proiectului a dus către o emisiune radiofonică, pentru copii, ”Puffy și Prietenii”, difuzată la Radio Vocativ, radio on-line, în care creațiile celor mici și celor mari și-au găsit locul, dar și o multitudine de informații utile din diverse domenii de activitate.

Un alt pas important a fost apariția primului număr al revistei, cu același titlu, ”Puffy și Prietenii”, revistă bianuală, în care sunt promovate talentele copiilor, evenimente culturale, diverse proiecte în care sunt implicați copii, tinerii dar și adulții.

Acum a venit momentul să stăm de vorbă cu creatoarea proiectului, dar și cu micuța Puffy!

Flaviu George Predescu: Bună ziua Magda Băcescu și bineînțeles Puffy!

Magda Băcescu: Bună ziua și mulțumesc pentru invitație!

Puffy: Ha! Ha! Ce bine-mi pare că m-ați invitat și pe mine!

FGP: Cum a venit ideea acestui proiect și ce ne puteți spune despre el?

MB: Am să răspund eu iar tu Puffy te rog să fii atentă. Totul a pornit dintr-o joacă, de la ideea de a stimula creativitatea copiilor și tinerilor prin scriere creativă dar și de a avea o atitudine pozitivă față de lectură. Proiectul se adresează copiilor și tinerilor din învățământul preuniversitar, cu vârste cuprinse între 6-19 ani. Ceea ce trebuie să înțelegem este că ei copiii au o imaginație debordantă fie că este vorba despre creații literare, fie că ne referim la alte manifestări artistice – arte plastice, muzică, teatru, fotografie, balet, dans sportiv, și după cum știi și tu, creativitatea este complexă, iar factorul important îl constituie inteligenţa. Marile schimbări esenţiale se produc pe baza unor viziuni inovatoare. Iar noi chiar suntem inovativi și nu pentru că o spunem, ci cred că faptele noastre vorbesc singure despre acest lucru, odată prin proiectul ”Poveștile lui Puffy, apoi prin celelalte două proiecte, emisiunea de la Radio Vocativ, ”Puffy și Prietenii” și de curând, prin revista pe care am construit-o de la zero, ”Puffy și Prietenii” revistă bianuală. De altfel ceea ce spun eu este întărit și de publicul cititor, care a crescut de la o zi la alta și care spune că este cea mai complexă și frumoasă revistă pentru copii. Vreau să menționez că ”vinovata” pentru această realizare este prietena noastră comună Claudia Minela directoarea Editurii Minela, care într-o zi mi-a propus să mă ocup de Revista Vocativ Junior. Având în vedere că aveam ”antecedente” în promovarea copiilor și tinerilor talentați în Revista Independența Română - Independența prin Cultură unde aveam două pagini de care m-am ocupat o bună bucată de vreme, sigur că am primit cu multă bucurie. Poți refuza o astfel de propunere? Nici vorbă!

Puffy: Și eu mă bucur că d-na Magda Băcescu a inițiat acest proiect care mă ajută și pe mine să îmi descopăr imaginația, iar lucrul cu ceilalți copii să știți că este wow! Am o grămadă de prieteni de toate vârstele și sunt foarte fericită! Iar pe doamna Claudia Minela și pe domnul Valeriu DG. Barbu îi iubesc foarte mult.

FGP: Întorcându-ne la acest amplu proiect... Ce v-ați propus și ce vă propuneți să faceți în continuare prin intermediul lui?

MB: Păi în primul rând ne-am propus să-l promovăm cât mai mult, de pildă în emisiunea ”Puffy și Prietenii” difuzată la Radio Vocativ săptămânal www.radiovocativ.com realizator Magdalena Băcescu, pe rețele de socializare – canalul de youtube www.youtube.com la ”Poveștile lui Puffy”, pe paginile oficiale de facebook ale Asociația Culturală Artistică ”JOC” B.M.R. și ale partenerilor, prin intermediul media audio – vizual și presă scrisă, oriunde și în orice loc în care se promovează cultura, arta și frumosul.

În al doilea rând ne dorim să publicăm un volum în care să fie incluse toate poveștile scrise de copii și tineri, citite de Puffy și publicate, însoțit de un suport digital (CD audio).

Puffy: Domnule Flaviu vă spun un secret, volumul se apropie de finalizare și conține 25 de povești foarte frumoase. Iar ceea ce este și mai interesant, este faptul că parte dintre aceste povești au participat la concursuri și au câștigat multe, multe premii.

FGP: (Râde cu simpatie) Felicitări și mult succes. Sunt sigur că cei mici, dar și cei mari vor fi foarte bucuroși.

MB: Așa este, ceea ce aduce un plus de valoare volumului. Ne mai dorim să organizăm o lansare într-un cadru oficial, într-un spațiu adecvat, știi tu – târg de carte, bibliotecă, centru cultural sau librărie, imediat ce va fi posibil acest lucru.

În al treilea rând, mai pedagogic dacă pot spune, urmărim promovarea bunelor practici de integrare și incluziune școlară și socială, mai ales a copiilor și tinerilor proveniți din medii defavorizate, școli speciale, cu grad mare de abandon școlar, dezvoltare educațională, crearea unui cadru propice pentru dezvoltarea abilităților de comunicare, cooperare, lucru în echipă, schimb de cunoștințe, îmbogățirea vocabularului și explicarea unor noțiuni necunoscute anterior, dezvoltarea de atitudini democratice (toleranța, solidaritatea, sprijinul reciproc), dezvoltarea inventivității creative, educarea sensibilității creatoare, educarea gândirii, fanteziei, acurateței stilistice, gramaticale, păstrarea autenticității, originalității textului, dezvoltarea inteligențelor multiple. Promovarea lecturii și a atitudinii pozitive față de lectură în rândul elevilor, ne dorim să devină un Model de Bună practică pentru alții. Cu siguranță numărul II al revistei va fi mult mai amplu și cu subiecte diverse, de mare interes, pentru că redacția revistei s-a mărit considerabil, iar fiecare copil și tânăr va scrie câte un articol, foarte bine documentat, din domeniul în care îi sălășluiește propria pasiune.

Ce pot găsi cititorii în paginile revistei ”Puffy și Prietenii”?

MB: Veți găsi povești, proze scurte, poezii scrise de copii și tineri, o invitație la expoziție de pictură și grafică, creații ale grupului artistic Nino Nino, coordonat de scriitorul Lică Barbu, prezentări de carte, traduceri, invitație la mișcare chiar în casă, concursuri, apariții TV, cronici ale unor evenimente organizate în această perioadă - Pandemia, Casa Memorială Marin Preda Siliștea - Gumești "Moromeții"(restaurarea acesteia), Festivalul de cântece ucrainene “Cervona ruja troiaka” (Trandafir în trei culori), ediția I, Au venit americanii!, 1 Decembrie ”O zi de sărbătoare cu prietenii”...

Puffy: ... iar la finalul revistei Galeria de artă a lui Puffy, adică a mea, în care sunt cuprinse lucrări minunate ale prietenilor mei. Sunt foarte talentați și au participat cu desenele lor și la Proiectul Internațional ”Culori pentru Pace” alături de alți copii din 134 de țări.

FGP: Care consideri că ar fi impactul prin acest amplu proiect?

MB: Impactul estimat este descoperirea și popularizarea copiilor și tinerilor talentați, realizarea unui schimb de experiență între participanți și susținătorii acestora, formarea unei critici pertinente a viitorilor cititori, care ne dorim să fie din ce în ce mai mulți.

FGP: Aveți parteneri și colaboratori în acest proiect? Sponsori?

MB: Da, sigur că avem, singur este mai greu să realizezi atâtea lucruri. Partenerii proiectului sunt Radio Vocativ www.radiovocativ.com, Revista Vocativ, Revista Mantaua lui Gogol, revistă de cultură și atitudine, Revista Astralis, revistă trimestrială de cultură, apărută sub egida UZPR, Editura Astralis, Editura Minela, Consiliu Mondial Român și câțiva tineri voluntari. Cât despre sponsori sunt puțini, deocamdată prieteni care cred în noi și în copii, dar sperăm să fie cât mai mulți cei ce doresc să se implice în astfel de lucruri minunate.

FGP: Acum am o întrebare pentru Puffy. Cine este Puffy?

Puffy: Puffy? Sunt eu, cel mai minunat copil, așa cum sunt toți copii de pe planeta pământ. Totuși, cel mai bine cred că m-a caracterizat d-na Claudia Minela:

”Puffy este un personaj care a cucerit inimile copiilor, dar și pe cele ale oamenilor mari. Vă întrebați, probabil, de ce? Răspunsul e simplu – jovialitatea ei, dinamismul și intențiile de a impregna în mintea copiilor multe învățăminte, au stârnit interesul tuturor. Atât din poveștile ei ascultate în emisiunea realizată la Radio Vocativ, cât și în primul număr al revistei, Puffy reușește să puncteze valorile morale și spirituale de care cu toții trebuie să ținem cont pentru a nu trece în lumea ignoranței plină de hibe dezumanizante. Așadar, recomand cu bucurie revista ,,Puffy și prietenii” tuturor copiilor, dar și celor care încă mai simt că sunt copii!”. Frumos nu? Pot să vă mai spun că am devenit foarte populară. Am fost invitată, prin intermediul dnei Mioara Voicu, la televiziunea Etno TV – Emisiunea ”Matinali și populari”, iar cei doi prezentatori, Mihalis Dumitrache și Lavinia Furtună s-au îndrăgostit de mine și vor să apărem toți trei pe coperta următorului număr al revistei ”Puffy și Prietenii”, în luna iunie, și cu siguranță așa se va întâmpla, pentru că eu dacă promit ceva mă țin de cuvânt.

Flaviu George Predescu: Mult succes în tot ce vă propuneți! Felicitări și multă simpatie!

MB: Mulțumim foarte mult că te-ai gândit la noi, suntem onorate că ne-ai luat acest interviu și sperăm să mai colaborăm și pe viitor!

Puffy: Domnule Flaviu George Predescu vă mulțumesc că ați stat de vorbă și cu mine, chiar dacă sunt un copil și să știți că eu începând de astăzi vă consider prietenul meu, ceea ce nu-i puțin lucru pentru un copil ca mine.