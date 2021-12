Actrița Ani Crețu, declarații neașteptate: Dacă bullyng-ul este un flagel, noi, părinții, îl întreținem

"Glasul Copilăriei” este un spectacol care a intrat în repertoriul Teatrului Ion Creangă unde sunt angajată. Este despre cum ne validăm copii in urma bullyngului. Resurse emoționale pentru copii pentru a se poziționa corect in viața lor și a nu mai fi victimele acestui fenomen. Scenariul si regia îmi aparțin și este prima dată când fac acest lucru. De ce? Pentru că nu exista copil care să nu treacă prin bullyng. Iar suferița venită de aici îl marchează pentru totdeauna luându-i posibilitatea de a deveni ceea ce ar putea.

Temerile, neîncrederea in sine, anxietățile, toate îl vor baricada, îl vor închide fără a ii permite să descopere. Atât el, cât si cei din jur minunea care zace în fiecare ființă. Mulți copii, mulți adolescenți ajung în depresie gravă în urma bullyngului. Ce trebuie sa spun este că fetița și Creionul sunt jucate de 2 elevi clasa a 12-a. Sunt foștii mei elevi de la liceul Waldorf. Unde am lucrat câte 3 săptămâni in 2 ani epocile de teatru pe care aceștia le au în curicula școlară.

"Dacă bullyngul este un flagel, noi, părinții, îl întreținem"

Părinții joaca cel mai important rol în acest fenomen. Ei își pot valida copiii, astfel încât sa știe exact cine sunt si ce pot. Școala este un exponent al tuturor familiilor copiilor prezenți în acea unitate de învățământ. Copiii nu interacționează doar între ei. Ci cu toate familiile acestora : cu sistemul de valori al părinților, cu educația primită acasă, cu neajunsurile si prea-plinul familiilor.

Așadar, dacă bullyngul este un flagel, noi părinții îl întreținem. Și îmi asum ceea ce scriu. Permitem prea multe acestui sistem de învățământ de la materii încărcate pana la profesori săriți de pe fix care varsă ce au mai rău în copiii noștri. Ei nu sunt modele. Mulți au devenit „călăii” care au pixul si catalogul in mâna lor. Se centrează pe vânat necunoașterea. Și nu pe umplut golurile din mintea si sufletul pruncilor noștri. Nu există respect între profesor și elev. Între elev si profesor. Întrucât respectul nu este bazat pe frică. Vă așteptăm la teatru", a spus Ani Crețu pentru ciao.ro.

