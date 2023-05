Actorul Tom Hanks, poziție fermă față de cultura anulării: Să nu lăsăm pe alții să decidă de ce putem sau nu să fim jigniți

Într-un interviu difuzat marți la BBC Radio 4, Tom Hanks a insistat că lumea este suficient de matură pentru a aprecia contextul istoric în care a fost publicată literatura și a spus că oamenii ar trebui să aibă voie să decidă dacă sunt jigniți de o anumită carte decât să ia o editură această decizie, scrie RMX.

„Sunt de părere că toți suntem adulți aici și înțelegem timpul și locul când au fost scrise aceste lucruri. Nu este deloc greu să spui: Acest lucru nu se întâmplă chiar acum, nu-i așa?” a spus Hanks.

„Să avem încredere în propriile noastre sensibilități aici, în loc să lăsăm pe cineva să decidă de ce putem sau nu să fim jigniți. Lasă-mă să decid de ce sunt jignit și de ce nu”, a mai spus actorul.

Hanks și-a oferit observațiile în urma deciziilor recente luate de Puffin Books și Roald Dahl Story Company de a republica romanele clasice pentru copii ale lui Roald Dahl, inclusiv „Matilda”, „James and the Giant Peach” și „Charlie and the Chocolate Factory”.

Mișcarea a fost privită negativ pe scară largă, autori precum Salman Rushdie spunând că editurile echivalează cu „cenzură absurdă”, iar editorilor „ar trebui să le fie rușine”

Hanks se alătură unor oameni grei ai literaturii, precum Sir Michael Morpurgo, care le-a cerut editorilor luna trecută să lase textele clasice în pace și să înceteze „să stăpânească”.

„Cred că este foarte important ca cei mici să citească cărți și să aibă o anumită idee despre când au fost scrise cărțile. Pur și simplu nu poți continua să rescrii Dickens și Shakespeare pentru a se potrivi oamenilor de acum”, a adăugat el.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News