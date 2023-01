Actorul Jeremy Renner şi-a rupt 30 de oase în accidentul cu plugul de zăpadă. A început deja recuperarea

Actorul american a început deja recuperarea, şi chiar a postat pe pagina sa de Twitter un mesaj pentru cei care i-au transmis urări de însănătoşire.

"Exerciţii de dimineaţă. Toate rezoluţiile mele s-au schimbat după acest Revelion. Şi totul a pornit din tragedia care era să îmi lovească întreaga familie, însă s-a concentrat într-o dragoste imensă. Vreau să vă mulţumesc tuturor pentru mesaje şi pentru că v-aţi gândit la mine şi la familia mea. Am toată aprecierea şi dragostea pentru voi. Aceste 30 de oase rupe se vor vindeca, vor deveni mai puternice, exact aşa cum dragostea şi relaţiile cu familia şi prietenii se întăresc", a scris Renner.

Ulterior, acesta le-a cerut celor care locuiesc în zona lacului Tahoe să aibă grijă când ies afară.

I want to thank EVERYONE for their messages and thoughtfulness. Much love and appreciation to you all. These 30 plus broken bones will mend , grow stronger, just like the love and bond with family and friends deepens pic.twitter.com/kzj2CLYdXA