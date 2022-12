A murit actriţa Kirstie Alley, cunoscută pentru rolul din "Uite cine vorbeşte"

Actriţa americană Kirstie Alley, recompensată de două ori cu premiul Emmy, devenită faimoasă datorită rolului interpretat în serialul de succes "Cheers", a încetat din viaţă luni, la vârsta de 71 de ani, după o scurtă luptă cu cancerul, transmite Reuters.



Decesul lui Kirstie Alley a fost confirmat pentru Reuters de către reprezentantul acesteia şi printr-o declaraţie a copiilor ei, postată pe contul oficial de Twitter al actriţei, în care se precizează că vedeta a murit la Centrul oncologic Moffitt din Florida. "Pentru toţi prietenii noştri, de pretutindeni... vă informăm cu tristeţe că mama noastră incredibilă, puternică şi iubitoare a murit după o luptă cu cancerul descoperit de curând", au anunţat True şi Lillie Parker.



"A fost înconjurată de apropiaţi şi a luptat cu multă putere, lăsându-ne cu certitudinea nesfârşitei ei bucurii în faţa vieţii şi a oricăror aventuri care aveau să vină. Pe cât de emblematică a fost pe ecran, ea a fost o mamă şi o bunică şi mai uimitoare", au adăugat ei.



Alley a devenit cunoscută datorită personajului Rebecca Howe interpretat în sitcom-ul NBC "Cheers", în care a jucat din 1987 până în 1993, rol care i-a adus un premiu Emmy şi un Glob de Aur în 1991.



Kirstie Alley a jucat alături de John Travolta în comedia din 1989 "Look Who's Talking" ("Uite cine vorbeşte") şi în cele două continuări ale acesteia.



"Kirstie a fost una dintre cele mai speciale relaţii pe care le-am avut vreodată", a scris Travolta într-un mesaj postat pe Instagram, însoţit de o fotografie cu actriţa într-o rochie albă. "Te iubesc, Kirstie. Ştiu că ne vom revedea", a adăugat actorul.



Ea a câştigat al doilea premiu Emmy în 1994 pentru rolul din filmul de televiziune "David's Mother".



Alley a interpretat personajul principal în sitcom-ul "Veronica's Closet" din 1997 până în 2000, rol care i-a adus un Glob de Aur şi mai multe nominalizări la premiile Emmy.



Mai târziu a concurat la emisiunile de televiziune "Dancing with the Stars" şi "The Masked Singer", scrie Agerpres.

Alec Baldwin scapă de acuzaţii în cazul Halyna Hutchins. Acord cu familia directoarei de imagine

Actorul american Alec Baldwin a anunţat că a ajuns la un acord cu familia directoarei de imagine Halyna Hutchins, împuşcată mortal în octombrie 2021 cu o armă de recuzită cu care Baldwin repeta o scenă pe platoul de filmare la pelicula "Rust", un incident dramatic care a zguduit Hollywood-ul, relatează AFP.



Într-o postare pe Instagram, actorul a declarat că este "recunoscător tuturor celor care au contribuit la rezolvarea acestui caz tragic şi dureros".



Filmările la pelicula "Rust" vor fi reluate în ianuarie 2023, potrivit unui alt comunicat, obţinut de AFP.



Acordul pune capăt proceselor civile demarate de familia directoarei de imagine Halyna Hutchins împotriva lui Alec Baldwin.



Valoarea acestui acord negociat, care trebuie validat de un judecător, nu a fost dezvăluită.



"Nu vreau să lansez incriminări sau să desemnez vinovaţi (fie producătorii, fie Alec Baldwin)", a declarat soţul directoarei de imagine, Matthew Hutchins, citat în comunicatul echipei de producţie a filmului.



"Cu toţii suntem convinşi că moartea Halynei a fost rezultatul unui accident teribil", a mai spus el.

