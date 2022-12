A influențat Moscova decizia aderării României la Schengen? Fostul director al OMV: Austria și OMV au fost conduse în mod deliberat înspre o dependență față de Rusia

Gerhard Roiss, fost director general al OMV, a dat un interviu publicației profil.at în care vorbește despre cum Rusia ar conduce, de fapt, OMV-ul și, implicit, politica Austriei. În contextul in care Austria s-a opus intrării României în spațiul Schengen, s-a adus în discuție și dacă nu cumva conducerea de la Moscova a dictat această poziție, conform profil.at, citat de Plus Info.

Începând cu anii 1990, Gerhard Roiss a lucrat la OMV AG parțial de stat, din 1997 a fost membru al Directoratului și între 2011 și 2015 Director General.

Publicația profil.at a încercat să obțină un interviu de la Roiss înainte ca Rusia să invadeze Ucraina, dar acesta a refuzat pe motiv că nu caută răzbunare.

„Acum câteva zile stăteam lângă marea de lumini în Viena și țineam în tăcere o lumânare în mână”, a spus, acum, Roiss. „Am decis să nu mai ignor faptul că Austria și OMV au fost conduse în mod deliberat înspre o dependență față de Rusia de către un grup de oameni care l-au înțeles cu toții pe Putin. Acești oameni și-au pus propriile interese financiare mai presus de orice moralitate”, a spus Roiss.

profil.at: Domnule Roiss, Austria este dependentă în proporție de 80% de importurile de gaze naturale din Rusia. În primul rând, aceasta ține de faptul că nu producem suficient gaz propriu pentru a acoperi cererea de aproximativ 8,5 miliarde de metri cubi pe an. Chiar nu există alternativă la gazul rusesc?

Gerhard Roiss: Privind starea de azi: Da…Consumul de gaz al Austriei a crescut constant, în timp ce producția internă a scăzut. În 2015 mai aveam o cotă internă de aproximativ 15 la sută, astăzi este mai mică de zece procente. Am vrut să reduc dependența de un singur furnizor. La urma urmei, OMV este încă un grup parțial deținut de stat și are astfel un mandat de furnizare pentru aproximativ 800.000 de gospodării și industrie dependente de gaz. Eram și noi pe un drum promițător. În 2012, am înregistrat cea mai mare descoperire de gaze din istoria OMV în Marea Neagră, în largul României.

profil.at: Așa-numitul zăcământ de gaze Neptun.

Gerhard Roiss: Era un proiect 50:50 cu Exxon la acea vreme și nu a trecut niciodată de stadiul de dezvoltare după ce am plecat. Exxon a ieșit ulterior, proiectul nu a fost încă realizat.

profil.at: Să fim clari: OMV are o rezervă mare de gaze neutilizate în Marea Neagră.

Gerhard Roiss: Da. Câmpul de gaze este atât de mare încât nu numai România ar putea fi alimentată cu el. Presupunerea mea a fost că vom putea livra în viitor aproximativ trei miliarde de metri cubi de gaz către Austria cu Neptun. Aceasta ar fi acoperit aproximativ o treime din necesarul anual. Desigur, nu chiar de la început, dezvoltarea ar fi durat aproximativ cinci ani. Un al doilea furnizor important ar trebui să fie Norvegia. În 2013, am cheltuit aproximativ trei miliarde de euro pentru a investi în zăcămintele de petrol și gaze existente și viitoare din Norvegia. Dar după plecarea mea în 2015, investiția norvegiană a fost denunțată public. Deodată s-a spus: Costurile acolo sunt mult prea mari, mergem acum în Rusia, acolo e mai ieftin. Apropo, nimeni nu a vorbit despre marjele mari din Norvegia. Astăzi, OMV are probabil al doilea cel mai mare profit înainte de impozitare din afacerile sale de petrol și gaze din Norvegia.

profil.at: Din câte îmi amintesc, succesorul dumneavoastră, Rainer Seele, a vrut să vândă părți din afacerea norvegiană către Gazprom imediat după preluarea mandatului.

Gerhard Roiss: Din fericire, guvernul norvegian a împiedicat asta. Din păcate, la acea vreme a vândut unui mare proiect de dezvoltare a gazelor în Marea Nordului unei terțe părți. Astăzi, exploatațiile de zăcăminte de gaze norvegiene ale OMV produc împreună aproape trei miliarde de metri cubi pe an – dar, spre surprinderea mea, nimic din toate acestea nu ne revine. Acesta este vândut în afara Austriei.

profil.at: Am întrebat OMV. Acolo se spune că gazul produs în Norvegia vine în Europa, unde este furnizat în principal către Germania, Belgia, Țările de Jos și „desigur” Austria. Când a fost întrebată OMV cât de mult ajunge în Austria, răspunsul a fost că răspunsul a fost „imposibil” din cauza complexității pieței de gaze.

Gerhard Roiss: Ei bine, moleculele individuale de gaz nu sunt transportate din Norvegia în Austria. Gazul este schimbat, adică optimizat în logistică. Dacă produceți trei miliarde de metri cubi de gaz propriu în Norvegia, puteți vinde trei miliarde de metri cubi clienților austrieci – dacă doriți.

profil.at: Dacă v-ați fi pregătit, cât de dependenți am fi astăzi de gazul Gazprom?

Gerhard Roiss: Scopul meu la acea vreme era acesta: aproximativ o treime din România, o treime din Norvegia, aproximativ zece la sută din Austria și restul sfert din Rusia.

profil.at: Planurile dumneavoastră se întorc în anii 2010. Acum este 2022, iar Austria mai trebuie să-și acopere 80% din necesarul de gaze din Rusia. De ce?

Gerhard Roiss: Câmpurile de gaze au nevoie de conducte, iar conductele sunt proiecte politice. Politicienii susțin întotdeauna că acestea sunt proiecte pur economice. Dar asta e o prostie. Deciziile politice sunt întotdeauna cele care fac posibilă sau nu o conductă. Primul proiect cu care Austria și-ar fi redus dependența de Rusia a fost conducta Nabucco. Era vorba despre gaz din Azerbaidjan. Am eșuat cu proiectul în 2013 pentru că nu a fost suficient sprijin politic. Rusia s-a opus masiv pentru că Nabucco era un concurent. SUA au acționat neutru la acea vreme și acum știu că a fost o greșeală. Germanii au fost inițial în favoarea acesteia, dar apoi s-au oprit. Ungurii s-au comportat de parcă ar fi în favoarea, de fapt au zădărnicit proiectul. Influența rusă este puternică și în Ungaria. Și în cele din urmă, guvernul federal austriac a fost doar cu jumătate de inimă în spatele lui. Unul dintre proiectele ulterioare a fost conducta South Stream, care a fost la rândul său un proiect Gazprom, dar eram interesat să aduc gaz din zăcământul Neptun din Marea Neagră în Austria prin această conductă.

profil.at: În ce măsură o conductă Gazprom ar fi redus dependența de Rusia?

Gerhard Roiss: Deoarece conducta urma să treacă prin mai multe țări europene, trebuia aplicată legea europeană. Aceasta înseamnă că 50% din capacitatea de gaz ar fi trebuit să fie deschisă de terți. Cu South Stream, OMV ar fi putut livra propriul gaz din România în Austria.

profil.at: În calitate de Director General OMV, dumneavoastră ați semnat un contract cu Gazprom în iunie 2014 pentru a construi tronsonul Austrian South Stream. 2014 a fost și anul crizei din Crimeea și al primelor sancțiuni împotriva Rusiei. În acest caz, v-ați așezat la masă cu rușii.

Gerhard Roiss: După cum am spus mai devreme, intenția mea a fost să reduc dependența de gazul rusesc.

profil.at: Făcând o înțelegere cu Gazprom?

Gerhard Roiss: Nu a existat niciun investitor european care ar fi fost dispus să finanțeze un astfel de proiect.

profil.at: Șeful Gazprom, Alexei Miller, s-a grăbit la Viena cu Vladimir Putin pentru a semna contractul în 2014. Am auzit că înțelegerea aproape că a eșuat pentru că rușii doreau ca o declarație de presă pregătită să fie cenzurată în ultimul moment. În consecință, Kremlinul a cerut ștergerea unui pasaj din comunicat, potrivit căruia „legea europeană” se aplică South Stream. Se spune că l-au amenințat pe Miller cu răsturnarea întregii înțelegeri imediat înainte de conferința de presă.

Gerhard Roiss: Ei bine, pasajul a rămas în comunicat, legea europeană era deja consacrată contractual. În alte circumstanțe nu l-aș fi semnat deloc.

profil.at: Până la urmă, și proiectul South Stream a rămas blocat în stadiul intenționat.

Gerhard Roiss: Cred că contractul cu Gazprom a fost mort pe hârtie de la început. De fapt, un alt proiect era deja în faza de planificare, North Stream 2. (Notă: această conductă pur rusească prin Marea Baltică este acum finalizată, dar rămâne nemișcată. Germania a eșuat recent toate certificările, iar compania de operare elvețiană Gazprom se luptă cu insolvență. ) Rușii știau că m-am opus extinderii în continuare a North Stream. M-a interesat doar legătura Austriei la rezervele de gaze OMV din Marea Neagră. În mai 2015, am văzut o fotografie în ziarul german Welt care arată o rundă majoră de negocieri privind North Stream 2. Pe lângă oamenii de la Gazprom, în fotografie erau și manageri OMV. Nu știam nimic despre asta și l-am sunat pe noul președinte al Consiliului de Supraveghere al OMV, Peter Oswald. Am vrut să știu dacă știe ceva despre negocierile OMV pe North Stream 2. Mi s-a spus să stau în afara subiectului.

profil.at: Directorul general al OMV ar trebui să rămână în afara activității de zi cu zi la instrucțiunile președintelui consiliului de supraveghere?

Gerhard Roiss: Da. Nu mai aveam dreptul să iau decizii împotriva succesorului desemnat (notă: Rainer Seele). Pur și simplu am fost exclus din octombrie 2014 până când am plecat efectiv pe 30 iunie 2015. Au fost, de asemenea, construite și răspândite acuzații complet nefondate, toate acestea dispărând ulterior în aer.

profil.at: De ce?

Gerhard Roiss: Evident, am ieșit în calea unora. Nu fusesem dispus să dau curs anumitor solicitări făcute de anumiți reprezentanți ai acționarilor și lobbyiști…

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News