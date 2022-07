A fugit de la Mediaş şi a dat de... Gaz Metan de China. Fotbalist român, ţepuit şi la noua echipă

După ce a plecat de la medieşeni pentru că nu era plătit, acesta s-a transferat în China, însă nici acolo nu a avut noroc.

”În viaţă şi într-un meci de fotbal nu poţi să antrenezi norocul. Am terminat meciul de azi şi la două minute am reziliat contractul. Asta după parcurgerea procedurilor legale care îmi dau dreptul să reziliez. Motivul? Am intrat în a şasea lună de contract şi nu am primit nici un yuan (n.r. moneda din China) din salariu.

Mi-am făcut datoria pe plan sportiv, marcând câteva goluri, ajutându-mi echipa. Îi înţeleg în privinţa blocajului financiar pe care îl au. Practic, am găsit aici Gaz Metan de China.

Doar că, în loc de compania de gaze, aici trebuie să finanţeze compania locală de apă. China e o ţară minunată. Oamenii de la echipă mi-au dat încredere. Fanii mă iubesc, iar sentimentul e reciproc. Doar că fotbalul a devenit o mare aventură, ca un joc de poker. A fost o experienţă grea, ca la Gaz Metan.

Dar ambele experienţe m-au călit. Merg mai departe, mai puternic. Ofertele trebuie să vină pentru că am continuat forma sportivă bună. Am fost om de bază pentru echipă.

Privesc către viitor cu mare încredere, pentru că viaţa de fotbalist m-a călit foarte mult. Poate chiar mai mult decât era necesar”, a declarat Ronaldo Deaconu pentru Gsp.

În ianuarie, Deaconu şi-a vândut maşina ca să îşi plătească ratele

Ronaldo Deaconu, unul dintre căpitanii lui Gaz Metan Mediaş la acea vreme, afirma că şi-a vândut maşina pentru a achita o parte din datoriile pe care le are.

”La finalul lunii voi rămâne liber de contract. Am un acord de tranzacție cu clubul încheiat când am renunțat la memoriu. Când eram pe punctul de a deveni liber, am acceptat această tranzacție pentru că am vrut să îi ajut. Atunci, clubul nu avea bani să ne dea restanțele. Nu mi se părea ok să iau eu bani înaintea băieților.

Fiind și unul dintre căpitani, nu am vrut să creez un efect de domino, să urmeze și alte memorii. Am renunțat la memoriu, atunci era luna octombrie sau noiembrie. Ei aveau un termen să mă plătească mai devreme. Mi-am reeșalonat toți banii pe care trebuie să îi primesc pe anul acesta. Nu am luat niciun leu. Sunt neîncrezător că îi voi primi pe toți. Am vrut să îi ajut, nu am vrut să se ajungă la alte memorii, apoi să bage și alți jucători. Nu am vrut să pun gaz pe foc.

Cinci luni nu am primit bani. S-a plătit un salariu de către primărie. Este foarte greu. Eu mi-am vândut mașina în decembrie ca să îmi acopăr niște rate și un credit la un dezvoltator în Brașov. Am luat-o cu banii din Croația, țineam mult la ea, dar ce să fac?”, a declarat Ronaldo Deaconu, la emisiunea Digi Sport Special.

Înainte de sărbători, un fotbalist nu avea bani să plece acasă

AFAN transmite că Gaz Metan Mediaş nu mai poate cere insolvenţa încă odată şi că echipa ar putea intra în faliment.

"Din păcate, așa este. Problema e că, din drepturile TV, care au venit în noiembrie, s-au plătit datoriile vechi. Și cu toate acestea, mai sunt jucători și antrenori care au de luat bani. Iar acum, pe 24 se face scadența la hotărârile pe care le-au câștigat la comisiile FRF.

Ei nu mai pot intra în altă insolvență, intră în faliment. Am înțeles că au fost niște promisiuni din partea unui sponsor, care nu au fost onorate și au rămas undeva în aer.

Nici Primăria nu a contribuit cu ce a promis, situația este destul de delicată. Într-adevăr, am văzut și noi cazul lui Alceus, am sunat un jucător, ne-am interesat dacă așa este. A zis că da.

Noi putem să-i plătim biletul de avion, avem un fond din cotizațiile jucătorilor, din care plătim astfel de cazuri. Au mai fost jucători în trecut, de exemplu cei de la Poli Timișoara, cea care a intrat în faliment acum. A fost un jucător din Argentina, căruia i-am plătit bilet să ajungă acasă. Bineînțeles că o să facem asta și pentru Alceus. Dar nu este normal ce se întâmplă și ar trebui rezolvată problema altfel. Sper ca Valentin Iordănescu să găsească soluția financiară", a spus președintele AFAN, Emilian Hulubei, la Liga Digisport.

