6 evenimente sportive de top care vor avea loc în perioada următoare

Iată care sunt cele mai importante evenimente sportive programate lunile următoare:

1. Jocurile Olimpice - Sunt programate între 23 iulie și 8 august, la Tokio, Japonia. După o amânare cu un an, Jocurile Olimpice vor lua în sfârșit startul și sute de milioane de oameni din întreaga lume vor aștepta să vadă cum se descurcă națiunile lor. Și românii au așteptări mari, deși sportul din țara noastră este într-un ușor declin. La Jocurile Olimpice de la Rio 2016 am obținut 5 medalii, între care doar 1 de aur, după ce la Londra 2012 câștigasem 9. E o scădere considerabilă, în condițiile în care la Atena 2004 am avut 19 medalii. În orice caz, speranța nu ne-o ia nimeni niciodată și avem așteptări mari în scrimă și canotaj. De asemenea, și echipa masculină de fotbal va fi prezentă la Jocurile Olimpice, astfel că interesul este și mai ridicat. Din păcate, echipa națională de handbal feminin a ratat calificarea după Turneul Preolimpic.

2. EURO 2020 - Va avea loc între 11 iunie și 11 iulie și va avea un format diferit deoarece meciurile vor avea loc în 12 orașe europene, printre care și București. În țara noastră vor avea loc trei meciuri din faza grupelor și o optime de finală. Din păcate, echipa noastră a ratat calificarea, astfel că fanii noștri nu vor putea să o vadă la turneul continental. Sunt însă meciuri tari așteptate de la EURO 2020. La pariuri, Anglia este favorită, având cota 6.00 să obțină un succes. În schimb, Franța este a doua favorită, cu cota 6.50, urmată de Belgia (cota 7.50), Germania (cota 8.50), Portugalia (cota 9.00), Spania (cota 9.00), Olanda (cota 12.00) și Italia (cota 13.00). Finala EURO 2020 va avea loc pe 11 iulie 2021, pe stadionul Wembley din Londra. EURO 2016 a fost câștigat de Portugalia, după o finală cu Franța, la Paris.

3. Roland Garros - Va avea loc între 23 mai și 5 iunie. Următorul turneu de Grand Slam este așteptat cu mare interes de români, în condițiile în care Simona Halep a oferit constant meciuri mari la Paris în ultimii ani. Sportiva noastră a obținut aici primul Grand Slam din carieră, în 2018, după o finală cu Sloane Stephens. Tot aici, Simona a disputat și prima finală de Grand Slam din carieră, în 2014, pierdută în fața Mariei Sharapova. Apoi, în 2017, Simona a pierdut o nouă finală de Grand Slam, de această dată în fața Jelenei Ostapenko. Anul trecut, Simona a fost eliminată în optimile de finală de Iga Swiatek. De această dată, specialiștii le acordă Simonei Halep și Igăi Swiatek șanse egale să câștige turneul. Simona Halep este o specialistă pe zgură și este una dintre cele mai constante jucătoare din ultimii 7 ani.

4. Wimbledon - Este programat între 28 iunie și 11 iulie. Turneul pe iarbă de la Wimbledon revine după ce anul trecut a fost amânat. Așadar, Simona Halep este campioana en-titre și trebuie să își apere trofeul câștigat în 2019, când i-a predat o lecție de tenis Serenei Williams în marea finală. A fost cel mai bun meci al Simonei pe iarbă, iar sportiva noastră a recunoscut că nu se aștepta să obțină o asemenea victorie. Totuși, Simona a făcut un turneu fenomenal, în care a pierdut un singur set, în fața Mihaelei Buzărnescu. Anterior, cel mai bun rezultat al Simonei de la Wimbledon data din 2014, când a fost învinsă în semifinale de Eugenie Bouchard, însă atunci a avut probleme medicale.

5. Finala Champions League - Este programată pe 29 mai, pe stadionul Atutrk Olympic din Istanbul. Inițial, finala trebuia să se joace pe Krestovsky Stadium din Sankt Petersburg, dar UEFA a modificat locația. Meciurile din Champions League sunt în plină desfășurare, dar finala Champions League este un eveniment așteptat cu sufletul la gură de milioane de oameni din întreaga lume în fiecare an. Câștigătoarea va reuși totodată să își asigure biletele pentru Supercupa Europei și pentru Campionatul Mondial al Cluburilor.

6. Finala Europa League - Este programată pe 26 mai, pe stadionul Miejski din Gdansk, Polonia. Aceasta este o ediție specială a Europa League, fiind sezonul cu numărul 50 al competiției. De asemenea, este al 12-lea sezon de când Cupa UEFA a fost redenumită Europa League. Câștigătoarea Europa League se va califica automat pentru grupele Champions League în sezonul următor și va evolua și în Supercupa Europei. Anul trecut, FC Sevilla a câștigat Europa League.