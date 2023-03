10.000 de fermieri olandezi au protestat împotriva politicilor de reducere a emisiilor de azot: Au creat o minciună pentru a fura pământul / video

Mii de fermieri olandezi au protestat sâmbătă împotriva politicilor guvernului de reducere a emisiilor de azot, avertizând că vor fi nevoiți să închidă fermele și producția de alimente va avea de suferit, conform RMX.

Sute de tractoare din Țările de Jos au mers către Haga înainte de alegerile regionale din această săptămână, iar peste 10.000 de fermieri au fost prezenți, potrivit agenției de presă Reuters.

Protestatarii au acuzat guvernul olandez că forțează fermierii să părăsească terenurile private pentru a liniști Bruxelles-ul. Aceștia au avut pancarte pe care scria „Fără fermieri, fără mâncare” și „Nu există nicio „problemă” cu azotul”.

Tens of thousands of people turned up for the Dutch farmers protest.



