1 milion de facturi greșite. Ciucă: Luăm măsuri!

Premierul Nicolae Ciucă a făcut declarații de presă, în contextul în care facturile la energie au explodat:

„Din discuțiile pe care le-am avut, cifra a depășit un milion de facturi greșite. Ați văzut că a fost o serie întreagă de acțiuni în teritoriu, vom continua aceste acțiuni și vreau să asigur toată populația că vom lua toate măsurile astfel încât să nu mai avem astfel de greșeli care să sperăm că nu sunt voit făcute, pentru că oamenii nu au de ce să plătească greșelile altora. În felul acesta, considerăm că ușa Guvernului este cât se poate de deschisă la dispoziția cetățeanului și folosim orice instrument de care dispunem“, a precizat premierul Nicolae Ciucă.

Prim-ministrul Nicolae Ciucă a mai declarat:

„Am reuşit să ajungem la un acord astfel încât la energie plafonul să scadă de la 1 leu la 0,8 lei/kW. De asemenea, limita consumului să crească de la 300 kW la 500 kW pentru care se calculează acest preţ. Practic reiese o compensare de 0,291 lei/kW, ceea ce va însemna că la consumatori se va percepe 0,68 bani/kW.

De asemenea, pentru IMM-uri, pentru consumatorii mari, cei non-casnici va fi plafonat preţul la 1 leu/kW. La gaz, plafonul va scădea de la 0,37 la 0,31 lei/kW, iar limita de consum pentru cinci luni va creşte de la 1.000 la 1.500 kW. De asemenea, se va aplica un discount de 40%, de la 33% la 40%, asigurându-se un preţ de 0,221 lei/kW. De asemenea, pentru IMM-uri, şcoli, spitale, biserici, industrie alimentară, se va asigura un preţ de 0,37 lei/kW“.

Plafoane la energie electrică și gaze

Premierul Nicolae Ciucă a anunțat luni seara noile plafoane la facturile la energie electrică și gaze. De asemenea, prim-ministrul a spus că peste un milion de facturi vor fi refăcute fără ca românii să fie debranșați.



„La energie electrică scade plafonul de la 1 leu la 0,8 lei per kW în cazul consumatorilor casnici și se fixează la 1 leu per kW în cazul IMM-urilor, au decis guvernanții. În ceea ce privește limita de consum, aceasta crește de la 300 de kW la 500 de kW la persoane fizice.



La gaze plafonul scade la 0,31 Kw, iar limita de consum crește de la 1.000 la 1.500 de Kw. Discount-ul este 0,221 lei per kW, iar pentru IMM-uri, școli spitale, biserici și industria alimentară este 0,36 lei per kW



Am luat decizia ca toate facturile să fie retrimise fără ca oamenii să fie debranșați, a mai spus premierul Nicolae Ciucă. Măsura se va aplica de la 1 februarie până la 31 martie și va avea un impact de aproximativ 3 miliarde de lei, a adăugat premierul.



Toate facturie făcute greșit vor fi refăcute, iar clienții nu vor plăti penalități, a mai spu premierul Ciucă. Este vorba despre peste un milion de facturi greșite“, a precizat Nicolae Ciucă.



Întrebat dacă firmele ar putea fi obligate să nu mai facă concedieri, Ciucă a răspuns că toate aceste măsuri au fost discutate și dezbătute astfel încât să nu se închidă companiile și locurile de muncă să fie păstrate. Chestionat mai departe dacă va cere să nu facă în această perioadă concedieri, prim-ministrul a răspuns că este o condiție care va fi discutată cu mediul de afaceri.

Enel spune că facturile de gaze din noiembrie au fost emise corect

Facturile aferente consumului de gaze naturale pentru luna noiembrie 2021 au fost emise corect pentru clienţii persoane fizice, având implementată schema de compensare şi pe cea de plafonare a preţurilor, au transmis luni reprezentaţii Enel România.



"Clienţii Enel Energie şi Enel Energie Muntenia beneficiază, în perioada 1 noiembrie 2021 - 31 martie 2022, de compensaţii şi de plafonarea preţurilor atât la gazele naturale, cât şi la energia electrică, în conformitate cu noile reglementări. Facturile aferente consumului de gaze naturale pentru luna noiembrie 2021 au fost emise pentru clienţii persoane fizice, având corect implementată schema de compensare şi pe cea de plafonare a preţurilor aşa cum a fost stabilită prin legislaţia specifică. În mod similar se procedează pentru persoane juridice care au solicitat beneficiile aferente plafonării şi exceptărilor", potrivit precizărilor venite din partea Enel România, după ce Autoritatea Naţională de Reglementare în Energie a amendat Enel Energie şi Enel Energie Muntenia cu 400.000 de lei pentru nerespectarea legii privind compensarea şi plafonarea facturilor la gaze.



Reprezentaţii Enel menţionează că a fost un efort operaţional fără precedent din partea Enel Energie şi Enel Energie Muntenia, generat de nevoia de modificare în regim de urgenţă a sistemelor informatice pentru implementarea schemei reglementate prin acte legislative succesive, ultimele fiind publicate în Monitorul Oficial din data de 18 decembrie 2021.



"Aşadar, clienţii persoane fizice au primit o singură factură, corectă, pentru intervalul de consum menţionat, termenul de plată fiind cel agreat în contract, fără nicio altă modificare", arată Enel România.

