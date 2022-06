Ziua Refugiatului. Nicolae Ciucă: Românii, sensibili la suferinţele celor care ne cer ajutorul

”Ziua de 20 iunie este consacrată în fiecare an conștientizării dramelor prin care trec zeci de milioane de oameni din lume, strămutați sau nevoiți să-și părăsească țările de origine din cauza războaielor sau persecutați din motive etnice, politice sau de altă natură. Este regretabil că numărul persoanelor aflate în astfel de situații a crescut constant în ultimul deceniu, iar acum vedem din nou cum acest fenomen este amplificat de agresiunea rusă în Ucraina.

În cele aproape patru luni de când a fost declanșat acest conflict, România, alături de alte țări din regiune și din întreaga Europă și-au deschis granițele pentru refugiații din Ucraina, dând dovadă de solidaritate față de acești oameni, ale căror vieți au fost complet date peste cap de război.

Peste un milion de ucraineni au venit în țara noastră pentru a se refugia din calea pericolelor. Dintre aceștia, peste 80 de mii au ales protecția și siguranța oferite de România. În marea lor majoritate femei, copii, bătrâni sau bolnavi au plecat de la casele lor sub amenințarea bombardamentelor și asalturilor sângeroase care au distrus localități întregi din Ucraina.

În fața acestei drame, românii au dovedit cu prisosință că sunt sensibili la suferințele celor care ne cer ajutorul și le mulțumesc încă o dată tuturor celor care s-au alăturat eforturilor guvernamentale de sprijin pentru refugiații din Ucraina, împreună cu instituțiile europene și internaționale.

Acestor oameni, pentru care viața a devenit o adevărată fugă contracronometru din calea războiului, vom continua să le asigurăm condiții pentru integrarea socială și economică în România.

De Ziua Mondială a Refugiatului, le urez tuturor o viață cât mai curând liniștită și pace!”, a transmis Nicolae Ciucă, potrivit unui comunicat din partea Biroului de Presă al Guvernului.

Este al 22-lea an în care se marchează Ziua Refugiatului

Ziua Mondială a Refugiatului este o zi internaţională desemnată de Organizaţia Naţiunilor Unite în 2000 pentru a omagia toţi refugiaţii de pe glob şi pentru a atrage atenţia asupra drepturilor, nevoilor şi visurilor acestora, contribuind la mobilizarea voinţei şi resurselor politice, astfel încât refugiaţii să şi prospere, nu doar să supravieţuiască.Sloganul sub care se desfăşoară Ziua refugiatului în anul 2022 este Whoever. Wherever. Whenever. Everyone has the right to seek safety (Oricine. Oriunde. Oricând. Toată lumea are dreptul de a căuta siguranţă) şi este un apel la dreptul fiecărei persoane de a căuta siguranţă - oricine ar fi acesta, de oriunde ar veni şi oricând ar fi nevoit să fugă.



Ziua mondială a refugiatului a fost marcată la nivel mondial pentru prima dată la 20 iunie 2001, cu prilejul celei de-a 50-a aniversări a Convenţiei privind statutul refugiaţilor din 1951. Iniţial a fost cunoscută ca Ziua refugiaţilor din Africa, înainte ca Adunarea Generală a Naţiunilor Unite să o desemneze oficial ca zi internaţională în decembrie 2000.



Potrivit Agenţiei ONU pentru refugiaţi (UNHCR), cel puţin 82,4 milioane de oameni din întreaga lume au fost obligaţi să-şi abandoneze casa. Printre aceştia se află aproape 26,4 de milioane de refugiaţi, dintre care aproximativ jumătate au sub 18 ani, scrie Agerpres.



