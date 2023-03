Ziua Meteorologiei. Elena Mateescu, director ANM, în direct la DC NEWS TV

Încă din 1961, Ziua mondială a meteorologiei ("World Meteorological Day") este marcată la 23 martie, în fiecare an. La 23 martie 1950 a intrat în vigoare Convenţia Organizaţiei Naţiunilor Unite (ONU), care a transformat vechea Organizaţie Meteorologică Internaţională într-o organizaţie interguvernamentală, cunoscută sub numele de Organizaţia Meteorologică Mondială ("World Meteorological Organization - WMO), precizează site-ul organizaţiei, https://public.wmo.int.



De Ziua mondială a meteorologiei, Organizaţia Meteorologică Mondială propune spre dezbatere o temă de interes universal, pentru toate cele 187 de ţări şi cele şase teritorii membre ale WMO.



Ziua mondială a meteorologiei se desfăşoară, în acest an, sub sloganul: "Viitorul vremii, climei şi apei de-a lungul generaţiilor" ("The future of weather, climate and water across generations"), scrie Agerpres.

Cu această ocazie, Elena Mateescu, directorul general al ANM, vine la interviurile DC NEWS.

Emisiunea va fi transmisă LIVE pe DC NEWS, DC NEWS TV, dar şi pe paginile de Facebook şi Youtube ale celor două site-uri joi, 23 martie, de la ora 16:00.

Rămâneţi alături de noi.

