Vor adera Ucraina și Georgia la NATO? Răspuns de ultimă oră al lui Stoltenberg, la București

„Relațiile noastre cu Ucraina sunt în cadrul unui parteneriat foarte apropiat. Este o relație în cadrul căreia aliații NATO și-au manifestat dispoziția de a ajuta Ucraina într-un mod fără precedent. Nu s-a mai văzut un astfel de ajutor pentru nicio altă țară. A existat un suport care s-a manifestat din Australia și Noua Zeelandă, până în Uniunea Europeană și multe alte țări ajută Ucraina. Desigur, suportul militar este cel mai important. Vreme de mulți ani înainte de război, zeci de mii de militari ucraineni au fost antrenați de aliații NATO. Asta s-a dovedit a fi de extrem de mare ajutor. Desigur, victoriile și câștigurile militarilor ucraineni sunt succesele lor, datorate curajului, dar ajutorul nostru a fost critic și vom continua să facem asta”, a răspuns Stoltenberg.

„Legat de deciziile de la Summit-ul din 2008, când s-a pus în discuție aderarea Ucrainei și Georgiei, am fost acolo în calitate de un tânăr, sau nu atât de bătrân, reprezentant al Norvegiei. Țin minte foarte bine deciziile. Continuăm să avem aceleași opinii. NATO este deschisă, am demonstrat asta prin recentele aprobări de aderare ale Muntenegru și Macedonia de Nord, în ciuda protestelor Rusiei. Am demonstrat că Rusia nu are un veto. Cei 30 de aliați și țări Aspen vor decide cine intră, nimeni altcineva. Faptul că Putin a invadat Ucraina pentru a se asigura că NATO nu se va extinde are fix efectul opus pe care și-l dorea acesta. Avem trupe deja în partea estică a alianței, iar Suedia și Finlanda vor adera. Am demonstrat că ușa NATO este deschisă, iar aceasta a fost una dintre deciziile din 2008, de la București”, a mai spus șeful NATO.

„De asemenea, atunci am mai luat o decizie referitoare în mod specific la Ucraina, pe care o respectăm și în prezent. De asemenea, atenția noastră principală se îndreaptă acum către ajutorul oferit Ucrainei și asigurarea că Putin nu va câștiga, iar Ucraina va ieși din război ca o țară independentă și suverană”, a mai continuat Stoltenberg.

