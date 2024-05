Dan Diaconescu, mesaj pentru Florin Piersic la ceas de mare cumpănă: Te iubește România, Mărgelatule! DD știe că tu nu ești muritor!

Dan Diaconescu a postat pe contul personal de Facebook un mesaj emoționant pentru actorul Florin Piersic care, în momentul de față, se află la Terapie Intensivă la Spitalul Foișor, după ce a suferit o operație de extracție a protezei de genunchi.

"Te iubim, Florin Piersic. Dar, te rugăm, Mărgelatule, acum când te întorci iar, las-o mai moale, că oricum ești cel mai tare de la distanță. Te pupă România. Dan Diaconescu știe că Florin Piersic nu e muritor. Florin Piersic e un zeu" - a scris jurnalistul Dan Diaconescu.

Florin Piersic a fost vizitat la ATI de ministrul Rafila

"Am fost la spital, la Florin Piersic. Am stat cu dânsul circa 15-20 de minute. Cred că am făcut un lucru bun și pentru mine, și pentru el. Cred că este important dacă simți empatie, sprijin, și evoluția generală este mai bună decât dacă oamenii sunt indiferenți la suferință.

Avea o stare de spirit bună, pozitivă. Era încrezător. Nu am avut niciun moment senzația că este speriat. Sigur că era îngrijorat de faptul că avea o problemă care îl împiedica să meargă, era vorba despre infecția de la picior, dar nu mi s-a părut că nu este încrezător într-o evoluție favorabilă", a spus Alexandru Rafila, în emisiunea moderată de Victor Ciutacu, la România TV.

Moment memorabil la TV

Unul din momentele memorabile cu cei doi (Florin Piersic și Dan Diaconescu) s-a întâmplat în urmă cu mai mulți ani în studioul OTV, când ambii s-au amuzat copios pe seama remediului cu bicarbonat de sodiu împotriva durerilor la stomac.

