România, spor negativ al populației în luna martie 2024. Care sunt cele trei cauze de deces în rândul românilor

România înregistrează, pentru a doua lună la rând, un spor negativ al populației, potrivit datelor publicate vineri de Institutul Național de Statistică. Astfel, în luna martie 2024 numărul nașterilor și cel al deceselor înregistrare au scăzut față de luna 2023, dar și față de luna precedentă.

Potrivit datelor INS, în martie 2024 s-a înregistrat nașterea a 10.468 de copii, în scădere cu 662 (-5.9%) față de luna februarie 2024.

În cea ce privește numărul deceselor, în martie 2024, acesta a fost de 19.450 (din care 10.176 de bărbați), mai puțin cu 1.623 de decese față de februarie 2024 (-7,7%). De asemenea, numărul deceselor în rândul copiilor sub un an, în luna menționată, a fost de 67 de copii, în scădere cu 8 față de luna februarie a acestui an.

Astfel, sporul natural s-a menținut negativ (-8.982) în martie 2024, numărul persoanelor decedate fiind de 1,9 ori mai mare decât cel al născuților-vii.

Ponderea deceselor și principalele trei cauze ale deceselor

În luna martie 2024, 41,4% (8.048 decese) din totalul numărului de decese s-a înregistrat la persoanele în vârstă de 80 ani și peste, 26,5% (5.147 decese) la persoanele de 70-79 ani și 17,6%, reprezentând 3.421 decese, la persoanele în vârstă de 60-69 ani.

La polul opus, cele mai puține decese au fost înregistrate la grupele de vârstă 0-4 ani (84 decese), 5-19 ani (50 decese) și 20-29 ani (72 decese).

După cauza principală de deces, în luna martie 2024, la fel ca în luna precedentă, cele mai multe decese au avut drept cauză: bolile aparatului circulator (10.584 persoane, reprezentând 54,4%), tumorile (3.829 persoane, reprezentând 19,7%) și bolile aparatului respirator (1.702 persoane, reprezentând 8,8%).

Câte căsătorii și câte divorțuri au fost înregistrate în martie 2024

Potrivit datelor INS, în luna martie 2024 au fost înregistrate 5.484 de căsătorii, în creștere cu 25,5% față de luna anterioară, în timp ce numărul divorțurilor, atât cele prin horărâre judecătorească, cât și la notar, a fost de 1.980, în creștere cu 10,9% față de luna februarie 2024.

În perioada ianuarie 2023 - martie 2024, cel mai mare număr de căsătorii s-a înregistrat în luna august 2023 (17.112), iar cel mai mic în luna ianuarie 2024 (3.700).

Sporul natural în martie 2024 față de martie 2023

Numărul născuților-vii înregistrat în luna martie 2024 a fost mai mic cu 1.869 (-15,1%) comparativ cu aceeași lună din anul 2023.

Numărul deceselor în luna martie 2024 a scăzut cu 1.941 (-9,1%) față de luna martie 2023, iar numărul copiilor cu vârsta sub un an care au decedat a fost cu 13 mai mic în luna martie 2024 decât aceeași lună din anul 2023. Sporul natural a fost negativ atât în luna martie 2024 (-8.982 persoane) cât și în luna martie 2023 (-9.054 persoane).

După primele trei cauze principale de deces, în luna martie 2024 față de luna martie 2023, au scăzut cu 18,9% decesele cauzate de boli ale aparatului respirator, cu 9,5% decesele cauzate de boli ale aparatului circulator, cu 1,6% decesele având cauză principală tumorile.

Mai multe căsătorii, mai puține divorțuri de la un an la altul

Numărul căsătoriilor a fost, în luna martie 2024, cu 722 (+15,2%) mai mare decât cel înregistrat în aceeași lună din anul precedent.

Prin hotărâri judecătorești definitive și prin acordul soților (pe cale administrativă sau prin procedură notarială), în luna martie 2024 numărul divorțurilor a scăzut cu 160 (-7,5%) față de luna martie 2023.

