Vlad Pufu, senator PNL: A7 riscă să fie Autostrada Ştirbă a Moldovei. CNAIR trebuie să evalueze iar ofertele. E a treia oară! Se pot pierde banii din PNRR

"Autostrada A7 riscă să fie Autostrada ”știrbă” a Moldovei!



Construcția A7 este un proiect așteptat de milioane de oameni. Vedem zilnic imagini cu șantierele deschise pe mai multe loturi.



Din 13 loturi, cât are A7 de la Ploiești până la Pașcani, unul singur pune probleme serioase din cauza contestațiilor: Pietroasele – Buzău.



Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere trebuie să evalueze din nou ofertele depuse de constructorii care s-au înscris la licitații, prin decizie a instanței. Este a treia oară când CNAIR se află în această situație pentru acest lot, singurul care nu are nici la această oră un câștigător desemnat.

Se pot pierde banii din PNRR





Ce e și mai grav este că, din cauza contestațiilor, se poate ajunge inclusiv la reluarea licitației, ceea ce va însemna nu doar o nouă întârziere, dar și riscul de a pierde finanțarea prin PNRR. Practic stăm cu banii în cont, în Trezoreria Băncii Naționale, dar ne împiedicăm în tot felul de tertipuri din acestea, legale, ce-i drept, dar așa sunt procedurile în România. Am spus de multe ori că trebuie scurtat cumva acest traseu, pentru că altfel nu reușim decât să ne facem viața mai amară și să nu ducem până la capăt un proiect care în principiu era realizabil în termen. Riscăm să avem o autostradă știrbă, pentru că doar pe acest lot 3 este un întreg litigiu, din cauza căruia există pericolul să se prelungească încă cel puțin un an. Asta înseamnă că am putea ieși din termene și să pierdem banii europeni! (Despre acest subiect puteți citi aici: https://sansanews.ro/video-a7-o-autostrada-stirba.../)

Mesaj clar pentru CNAIR





Fac apel la responsabilitate. Pe de o parte adresez un mesaj clar celor din cadrul CNAIR care evaluează ofertele să o facă bine, cu simț de răspundere, ca să nu mai avem astfel de situații! Pe de altă parte, mă adresez constructorilor, mai ales că firma contestatară este din România, mai exact din județul Neamț: dincolo de interesele personale, trebuie să fim și români! Nu putem să punem piedică unui proiect atât de important pentru milioane de români, care poate revigora economic toată Moldova și o parte din Muntenia. Aceeași firmă a contestat licitațiile pe alte două loturi, între Bacău și Pașcani, dar acolo lucrurile s-au tranșat deja (https://www.buzoienii.ro/pufu-apel-la-patriotism-sa.../).



Această firmă poate ar fi trebuit descalificată de la început. Nu are experiență în astfel de proiecte de infrastructură. Eu, dacă aș fi fost constructor, într-o astfel de situație, de interes național, m-aș fi retras! Pentru că în acest moment A7 asta este: un proiect de interes național! Un proiect așteptat de jumătate de Românie și de care depinde viitorul a milioane de români!", a scris Vlad Mircea Pufu pe Facebook.

