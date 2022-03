Vlad Gherman și Oana Moșneagu au surprins din nou fanii: "Ne-am asumat"

Vlad Gherman le-a povestit fanilor săi de ce a luat decizia să se mute cu Oana Moșneagu și de ce nu au făcut acest pas până acum. Pentru a o întâmpina pe iubita lui în cele mai perfecte condiții, actorul a adus și unele modificări și pare că totul este perfect pentru ei în aceste momente, potrivit WowBiz.

Vlad Gherman și Oana Moșneagu s-au mutat împreună

Cei doi se înțeleg de minune și deja au făcut primul pas foarte important din viața lor, și anume acela de a se muta împreună. Acum vor împărți și casa, nu doar platourile de filmare.

„Oana se mută aici. Ea stătea în chirie, eu stau în chirie, dar pentru că petreceam foarte mult timp împreună, am zis să facem pasul ăsta, care, într-adevăr, e un pas important pentru relația noastră, e un pas important pentru orice relație și pentru că ne-am asumat drumul ăsta pe care am pornit împreună, am zis hai să ne mutăm.

Am ales să rămânem la mine pentru că ne place și mai mult apartamentul ăsta, e foarte cozy e foarte primitor și e mult mai aproape de zona în care filmăm noi. Am zis hai să rămânem la mine.

În primul rând, cea mai mare modificare, în caz că întrebați, este faptul că în zona în care aveam masă am pus un dulap, un șifonier tocmai pentru că Oana deja a început să mă dea afară din propriul șifonier și am zis, ok, am înțeles, ai nevoie de spațiu pentru haine, se rezolvă”, a spus Vlad Gherman.

Înainte de a fi într-o relație cu Oana Moșneagu, Vlad Gherman și Cristina Ciobănașu, au format unul dintre cele mai apreciate cupluri din showbiz-uul autohton. Cei doi au avut o relație de circa un deceniu, iar toată lumea se aștepta să ajungă și în fața altarului, de vreme ce se logodiseră și anunțau, potrivit sursei citate.

