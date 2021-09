VLAD, episod 6 septembrie. Rol pentru Codin Maticiuc

„VLAD” se întoarce la PRO TV. Ultimul sezon din serial va începe pe data de 6 septembrie, de la 21:30. Sezonul va avea 13 episoade.

Codin Maticiuc, în serial

Și Codin Maticiuc va apărea în serial.

„Povestea calificării mele. Unde m-am calificat? În Vlad, serialul de succes de la ProTv. Sezonul final al acestui serial începe diseară. Nu, nu ma veți vedea din primul episod dar ma veți vedea destul, zic eu. Stați să vă spun cum s-a întâmplat. Jucasem în Miami Bici și asociatul meu de acolo, regizorul Jesus del Cerro, mi-a dat sa joc în primul episod din Vlad un personaj cu fix patru replici, aproape figurație, cât să se întrebe băieții de la sunet dacă să-mi mai pună lavaliera sau sa ma ia doar cu boom-ul. Norocul meu însă că personajul acela avea un nume: "Bulgaru".

Din sezonul 2, s-au schimbat lucrurile și au venit doi scenariști care-mi sunt extrem de apropiați: Anghel Damian (și regizor pe câteva episoade și cu care fac un film in curând) și Lia Bugnar (dramaturga mea preferată cu care v-am zăpăcit mereu ba s-o urmăriți pe insta, ba să mergeți să îi vedeți piesele). Aceștia m-au întrebat daca-mi doresc să fiu iar în Vlad și mie mi s-au aprins ochii ca de la Grey Goose. S-au pus oamenii pe scris astfel încât în acest ultim sezon Bulgaru intră în acțiune de data asta cu un rol important. Nu vă ascund ca unii de pe acolo care uitasera apariția mea, se vede treaba ca deloc memorabilă, din primul episod au dorit sa distribuie în rolul "Bulgaru" diferiți alți oameni, chiar și un bulgar veritabil. A fost loc? N-a fost căci scenariștii mei preferați le-au amintit ca nu se poate: e racord cu primul episod, trebuie sa fie ACEL "Bulgaru".

S-a mai dat casting pe rol?!? Pâi cum sa se mai dea? Adrian Minune cu peruca blonda, cine sa ma joace pe mine?!? Așa că iată cum am fost încă o data ALL IN cu șapte de pică și doi de inimă roșie și am mai și câștigat. Puțin noroc sa prind o figurație și apoi doi scenariști inimoși care au scris astfel încât nimeni să nu poată da proba în locul meu. Sublim. Mulțumesc Anghel Damian și Lia Bugnar. Nu știu când o sa va pot întoarce gestul dar sigur voi reuși cândva. Iar pentru voi un sfat de final: urmăriți-i pe Facebook și Instagram. Eu așa am început”, a scris Codin Maticiuc, luni, pe contul său de Facebook.