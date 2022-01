Virginia Rogin revine pe micile ecrane, în serialul Adela, de la Antena 1

De peste patru decenii, Virginia Rogin îşi încântă publicul cu personaje pe cât de diverse, pe atât de actuale. Absolventă a Institutului de Artă Teatrală și Cinematografică la clasa prof.univ. Dem Rădulescu, actriţa a putut fi urmărită de-a lungul carierei în numeroase filme, piese de teatru, dar şi seriale româneşti semnate de către Ruxandra Ion, care s-au bucurat de un succes răsunător.

„Sunt încântată că am fost invitată să particip în acest minunat proiect, mai ales că am avut plăcerea de a mă întâlni cu echipa cu care am lucrat la Fructul oprit și Sacrificiul. După 17 ani de colaborare cu Ruxandra Ion, reluarea lucrului e o bucurie. Chiar dacă rolul nu e de mare întindere, sper sa fac din el o bijuterie, așa cum i-am obișnuit pe telespectatori!”, a declarat Virginia Rogin.

Tanti Mioara este bunica lui Adi (Răzvan Krem Alexe), cu care acesta locuieste de când părinţii lui au plecat să muncească în străinătate. Tanti Mioara e o fire iscoditoare şi bârfitoare, dar îl iubeşte foarte mult pe nepotul ei, pe care şi-ar dori să îl vadă realizat şi la casa lui. Ce rol va avea aceasta şi cum va condimenta viaţa din liniştitul sat Butimanu, telespectatorii vor putea afla urmărind cel mai nou sezon al serialului Adela, ce va avea premiera mâine, de la 20:30, la Antena 1.

Claudia Vasile se alătură distribuţiei serialului „Adela”.

După un final de sezon dramatic şi cu totul neaşteptat, serialul „Adela” continuă povestea cu un nou capitol ce va fi difuzat începând din 27 ianuarie, în fiecare joi, de la 20:30, la Antena 1. Noi personaje-cheie îşi vor face apariţia pentru a complica şi mai mult acţiunea.

Astfel, Claudia Vasile se va alătura distribuţiei serialului „Adela”, iar acţiunile şi dezvăluirile acesteia vor schimba parcursul vieţii unora dintre cele mai îndrăgite personaje de până acum.

Raluca Iftimie este fiica senatorului Alexandru Iftimie, personaj pe care telespectatorii l-au putut revedea în ultimele episoade ale sezonului trecut, la Antena 1 şi a cărui acţiune a schimbat dramatic povestea. O fire sensibilă şi uşor naivă, Raluca a suferit enorm din cauza lui Luca (Vlad Vîlciu), cu care a rămas însărcinată în urma unui viol, la o vârstă fragedă. Disperată, Raluca a recurs la o întrerupere de sarcină, din cauza căreia a ajuns în stare gravă la spital, aflându-se la un pas de moarte. De atunci, Raluca suferă de depresie cronică şi a devenit o persoană anti-socială. O nouă relaţie care se întrevede la orizont îi va schimba însă viaţa în mai bine.

„Raluca este un personaj care reușește să își păstreze bunătatea si integritatea, deși nu a avut o viață ușoară. Încă de mică, a primit cele mai grele încercări, iar pe parcursul vieţii a dat peste oameni care au făcut-o să își piardă orice urmă de încredere în ei. Pe Raluca o veți cunoaște la o răscruce de drumuri, unde duce o bătălie grea pentru a ieși la lumină”, a declarat Claudia Vasile, care a mai completat: „Pentru mine, Raluca e un personaj complex, sensibil, fragil, dar, în antiteză, mai puternic decât orice om pe care l-am cunoscut. Ea reprezintă un puternic exemplu feminin care știe să își păstreze eleganța. Mă provoacă profesional la fiecare pas. Îmi iubesc personajul și abia aștept să o cunoașteți!”.

Despre experienţa sa pe platoul de filmare, actriţa dezvăluie:

„Ruxandra Ion mi-a oferit o mare oportunitate, incluzându-mă în acest superb proiect, Adela. Încă de la casting, am dat peste oamenii minunați din echipă care m-au primit cu brațele deschise. Am ajuns într-o echipă mare, darnică, care mi-a oferit posibilitatea să mă dezvolt şi alături de care simt că m-am întregit ca actor”.

