Viorica Vodă descrie abuzurile pe care le-a menționat la premiile Gopo: "Regizorul mi-a smuls pur și simplu sutienul de pe mine, cu toată echipa de față"

„Era o problemă care mă apăsa de mult timp, dar știm cu toții că sistemul de stat e învechit și te poate costa și puținul câștig ca actor. Nu am știut că o să fie reacția asta la GOPO. Am găsit ocazia în trecut și în cazul unui Festival de Teatru Independent, unde se făcea psihodramă. A fost atunci ocazia mea de a spune ce nu puteam până atunci. A fost ca o confesiune. Fiind public avizat, reacțiile au fost ca la GODOT: ” Mamă, ce curaj ai avut!” .”

„Ulterior, reacțiile din sistem au fost altele. Asta se întâmpla în 2014. Eu nu mă consider victimă și sunt la vârsta la care nu am ce să pierd! Reacția era, băi, crezi că o să te mai cheme cineva?Doamne, cum și-a lăsat amprenta ce s-a întâmplat pe chipul meu! Nu mă înțelegeți greșit, mă iubesc așa cum sunt, am doi copii.”

„Am spus că nu am fost informată despre asta și nu am vrut. (…) Mi-a smuls pur și simplu sutienul de pe mine cu toată echipa de față! (…) Mi-a spus să am o scenă erotică cu colega mea. Eu m-am blocat, am început să plâng cu sughițuri, tremuram. Pentru că nu l-am sunat în privat, el a făcut asta. Fiul lui este jurnalist (…) Acel domn voia să ne vedem și în privat!”Noi trăim în societăți ex-comuniste. Noi ca popor nu avem această solidaritate. Nu ești pregătit la 20 de ani, venită din fundul Moldovei. Eu vin de acolo unde bărbatul e universul meu. Nu aveam cu cine să vorbesc. Nu am avut familia aici. Prietenele la vârsta aceea nu sunt foarte pregătite.”

„Am suferit, am plâns. Ca să faci psihoterapie sunt costuri foarte mari. Am internalizat foarte mult aceste sentimente și de fiecare dată când am fost pusă în situații, am trecut cronic prin niște stări. Oamenii judecă superficial. De cele mai multe ori, femeile sunt foarte agresive între ele. Am avut o situație la Nottara. Am fost într-o situație de calomnie. Am fost atât de șocată că n-am știut cum să reacționez. Toată echipa nu a solidarizat cu mine, ci cu agresoarea. După Filantropica pe mine m-au chemat la același tip de personaje. (…)Oamenii ăia își folosesc puterea. Nu e vina mea că fac asta!” a declarat actrita Viorica Voda, potrivit VIVA!.

Actrița Viorica Vodă, pe scena Premiilor Gopo, despre abuzurile din lumea filmului

Filmul „Filantropica”, în regia lui Nae Caranfil, a câștigat un premiu onorific la Gopo, anul acesta, la împlinirea a 20 de ani de la lansare. Cu ocazia discursului de acceptare al premiului, actrița Viorica Vodă a vorbit despre abuzurile la care a fost supusă de oameni din industria filmului pe care nu i-a numit, în mod direct.

Viorica Vodă, care în filmul „Filantropica” a jucat-o pe Diana Dobrovicescu, o fată superficială care se îndrăgostește de personajul principal al filmului, a vorbit la scenă deschisă despre abuzurile pe care le-a îndurat, în schimbul carierei.

„Nu eram pregătită pentru tot ce a însemnat expunere și consecințele expunerii. Am făcut psihoterapie ani de zile pentru hărțuirea sexuală din sistem, nu din afara lui.”

„Sunt foarte mulți directori de teatru, regizori, care se pare că m-au confundat cu personajul, atât de credibilă am fost.”

„Să nu credeți că vreau acum să mă reinventez inițiind campania #meetoo from Moldova, pentru că vin din Basarabia. Nu. Nu despre asta e vorba.”

„Spun asta pentru că simt acum, la 45 de ani, fiind mamă a doi copii și mai ales a unei fete care este aici în sală și are exact vârsta acestui film, 20 de ani, la fel de frumoasă, sensibilă, talentată, studentă la Arhitectură, ca pe viitor, când va fi la început și își va construi o carieră, să aibă curaj, să nu-i fie rușine.”

„Atunci când va fi într-o lume a bărbaților sau a femeilor care, din educație sau lipsa de educație, nu îndrăznesc să spună.”

„Noi nu am avut. Toată generația noastră am crescut cu rușine, cu pudoare.”, a spus aceasta în cadrul discursului de acceptare.

Nu este clar dacă actrița a făcut referire la Nae Caranfil sau alți regizori. În timpul momentului, s-a putut simți o tensiune pe scenă, iar într-un gest greu de catalogat, colega actriței, Mara Nicolescu, a luat cuvântul pentru a spune: “Îmi pare rău să aud povestea atât de tristă a Vioricăi, pe mine nu m-au confundat.”

După acest moment nu s-a mai făcut nicio referire la cele spuse de Viorica Vodă, până când Katia Pascariu a luat cuvântul.

“Cred că au fost niște lucruri memorabile în seara asta, nu ce zic eu, și cred că s-a trecut cam repede peste ceea ce a zis doamna Viorica Vodă.

Și aș vrea să ne gândim la lucrurile pe care le-a zis, aș vrea să mulțumesc că le-a zis, îmi pare rău că a durat 20 de ani să spună ce a spus. Și îmi pare foarte rău pentru reacțiile pe care le-am văzut, pe care le vedem în fiecare zi, dar în seara asta le-am văzut pe scenă, de la colegii din jurul ei și a fost oribil. Dar foarte multe dintre noi le vedem în fiecare zi.

Și îi mulțumesc încă o dată. Și felicitări!”, au fost cuvintele Katiei Pescariu.

