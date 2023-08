Violeta Bănică se pregătește deja pentru momentul în care va fi mamă. Ce planuri are: "Nu ca să mă dau mare. Mi se pare extraordinar"

Eli Lăslean și Violeta Bănică au vorbit, pentru spectacola.ro, despre proiectul Ellis Cool - Discover Yourself. Designerul a deschis un centru educativ la Arad - ELLIS Hub fashion design, care a avut deja primele grupe de absolvenți. Violeta Bănică i-a fost alături celebrului designer în tot acest demers, în calitate de ambasador al proiectului. 120 de copii și tineri au fost inițiați gratuit în modă, arte și meserii.

"Eu vreau să învăţ să fac haine. Nu pentru a le vinde, nu ca să mă dau mare, ci pur şi simplu vreau să învăţ să le fac. Mi se pare ceva extraordinar. Nu vreau să mă duc, în viitor, când voi avea copii, să îmi coasă cineva ceva. Sunt nişte skill-uri (n.r. abilități) de viaţă pe care trebuie să le ştim. Şi nu doar în domeniul ăsta, ci şi electricitatea. Eu nu ştiu să pun la loc în panou butoanele alea, să apăs pe ele, mă uit la ele ca un copil şi nu înţeleg. Mi se pare că toate activităţile astea manuale sunt extraordinar de importante şi de-asta proiectul lui Eli m-a atras", a spus Violeta Bănică, în emisiunea "Întâlnire cu arta".

"Aceste job-uri care includ activităţi manuale sunt lăsate de-o parte. Nu cred că am auzit vreodată un părinte să îi spună copilului său "vreau să te faci electrician". Tot ce am auzit a fost "trebuie să te faci doctor, trebuie să te faci avocat, trebuie să ai un anumit statut în societate". Mi se pare că, dacă nu am avea oamenii ăştia, am trăi toţi ca nişte animale", a mai spus fiica Andreei Marin.

