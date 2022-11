(Video) Bizar: O turma de oi din China a fost observată învârtindu-se în cerc timp de 12 zile

Comportamentul bizar, surprins pe videoclipuri de supraveghere, arată turma mare care marșează continuu în sensul acelor de ceasornic într-un cerc aproape perfect la o fermă.

Alte oi pot fi văzute urmărind din afara rotației, în timp ce altele stau uneori nemișcate în centru.

Videoclipul scenei ciudate a fost postat miercuri pe Twitter de către cotidianul chinez People's Daily, care a raportat că oile sunt perfect sănătoase, iar cauza comportamentului rămâne un mister, scrie New York Post.

The great sheep mystery! Hundreds of sheep walk in a circle for over 10 days in N China's Inner Mongolia. The sheep are healthy and the reason for the weird behavior is still a mystery. pic.twitter.com/8Jg7yOPmGK