"M-am vaccinat eu, familia şi băiatul meu cel mare; pe ceilalţi doi mici nu i-am vaccinat pentru că nu au vârsta necesară. Acum trei săptămâni am fost în contact cu o persoană Covid, fără să ştie că are Covid.

Nu l-am luat şi sunt extraordinar de fericită pentru că eu mi-am îmbolnăvit toată familia anul trecut de Covid; nu am ştiut că am virusul, am fost asimptomatică, mi-am pierdut gustul şi mirosul pe care nu mi le-am recăpătat nici acum după aproape un an şi jumătate. Nu vreau să intru în detalii medicale să vă spun ce mi s-a transmis la spital.

Nu le-am recăpătat şi nici nu mai am şanse să le recapăt vreodată. Mi-am îmbolnăvit mama pe care am avut-o internată în spital cinci zile, mi-am îmbolnăvit copiii. Fără să ştiu... Nu vreau să fie nimeni în sufletul meu să ştie ce mustrări de conştiinţă am avut până nu mi-am văzut mama scoasă din spital. Pentru acest motiv ne-am vaccinat în februarie", a povestit, într-un interviu acordat DC News, deputatul PSD Laura Vicol.

VIDEO:

Ce a spus Vicol despre moţiunea de cenzură

"Eu nu-mi dau seama cum acest om, acest individ (n.r. - premierul şi preşedintele PNL Florin Cîţu), este susţinut de un partid – e un partid mare; intr-adevăr, acum PNL nu mai există, dar a fost un partid mare, sunt oameni de nădejde acolo. Nu înţeleg cum un asemenea partid şi cum preşedintele unei ţări susţin un asemenea om în funcţia de premier. Mă depăşeşte şi, de regulă, foarte puţine lucruri îmi dau starea asta. Este ceva strigător la cer; de doi ani ne uităm şi vedem tot ce se întâmplă în România, cum toată ţara este distrusă, i-au dat foc efectiv, şi în continuare este susţinut până la patimă. (...) Cu siguranţă vom vota la vedere, pentru că, în continuare, vrem să nu existe niciun dubiu cu privire la calitatea votului nostru. Eu, până acum, am auzit că PSD este vinovat pentru dezastrul din ţară...

Eu, şi cenzuraţi-mă dacă greşesc cu ceva sau poate am locuit pe o altă planetă şi nu pe ‚Cîţuland’, eu ştiu că USR-iştii au fost alături de Cîţu când s-au împărţit bani şi funcţii, ştiu că USR-iştii au luat alături de Cîţu hotărârile care au distrus o ţară întreagă, şi că USR-iştii au fost la guvernare. Nu am înţeles unde este PSD-ul în ecuaţia asta. De ce întotdeauna partidul meu este cel în capul căruia trebuie să se spargă aceste oale? Nu înţeleg", a declarat Laura Vicol la DC News.