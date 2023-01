"Viața ne-a oferit niște provocări mai mari decât am putut duce". De ce au divorțat Paula Seling și Radu Bucura: "A fost foarte greu"

"Din păcate, nu pot să vă vorbesc despre un om pe care îl respect enorm, alături de care am trăit clipe minunate, fără ca acesta să fie de față. Dacă el este dornic să vă vorbească, nu am nimic împotrivă. Eu, fiind persoană publică, este în regulă, însă Radu e o persoană deosebit de discretă și îi respect dreptul la intimitate. În plus, mereu am considerat că viața de familie trebuie să rămână privată, de aceea rareori am discutat amănunte din viețile noastre și ar fi total nepotrivit să încep să o fac acum.

Nu știu să vă spun multe… De fapt, cred că viața ne-a oferit niște provocări mai mari decât am putut noi duce. Asta nu înseamnă că nu mai suntem o familie în creșterea copilului nostru. Ba chiar facem tot ce putem să îi fim alături, să simtă că iubirea există, într-o altă formă, între părinți, uriașă pentru copilul nostru, și vom face tot ce putem să o creștem simțind că suntem o celulă a iubirii, toți trei, indiferent ce se întâmplă între adulți", a spus Paula Seling pentru viva.ro.

"A fost foarte greu! Niște diferențe de percepție asupra vieții s-au adâncit în timp"

"Din 13 aprilie, suntem pe drumuri separate. Atât pot să vă spun, pentru că a fost foarte greu! Personal, am considerat un eșec faptul că am ajuns aici, însă probabil că toate lucrurile au un rost pe lume și se întâmplă pentru că așa se întâmplă. Cred că nu trebuie să întrebi de ce. Și, vă asigur, niciunul nu a greșit cu nimic. Pur și simplu, niște diferențe de percepție asupra vieții s-au adâncit în timp. Odată cu maturizarea noastră, am înțeles cine suntem și că ne datorăm unul altuia să ne oferim posibilitatea de a găsi, fiecare, locul și lumina de care are nevoie. Este o dovadă de iubire să faci acest gest, atunci când realizezi că poate nu ești ceea ce omul tău are nevoie", a mai spus artista.

"A venit plângând acasă"

Recent, Paula Seling a dezvăluit că are o fetiță de 9 ani. Vedeta a explicat de ce a ținut-o ascunsă până acum.

"Elena este în familia noastră de șase ani. Schimbarea vine doar în prezentarea ei în fața publicului. Am considerat important, până acum. Să ne dăm timp de a se așeza toate în familia noastră. De a crește și de a fi suficient de matură încât să decidă singură dacă vrea sau nu să apară în viața publică. În ultima perioadă, s-a exprimat mai des că dorește să afle lumea despre ea. Și, iată, fata noastră superbă a crescut și ne bucurăm enorm de Elena!”, a povestit cântăreața pentru viva.ro.

"Am ales discreția în fața opiniei publice ca urmare a unei întâmplări nedorite, la o grădiniță la care Elena a fost temporar și în urma căreia a venit plângând acasă. Viața unui copil în situația Elenei este destul de complicată, copiii, uneori, preiau discuții din cadrul familial și pot să se necăjească unii pe alții, în comunitate. Nu e vina lor, poate că societatea are anumite moșteniri din vremea veche. Așa că am preferat să nu comunicăm această bucurie până când Elena nu va fi suficient de matură să înțeleagă ce i se întâmplă. Și să fie puternică în fața oricăror situații”, a spus vedeta.

