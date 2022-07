Vești negative pentru românii cu rate. Indicele ROBOR la 3 luni a urcat la 6,93% pe an

Indicele ROBOR la 3 luni, în funcţie de care se calculează costul creditelor de consum în lei cu dobândă variabilă, a urcat marţi la 6,93% pe an, de la 6,87% pe an luni, un nivel mai mare fiind înregistrat pe 28 iulie 2010, respectiv 7,07%, conform informaţiilor publicate de Banca Naţională a României (BNR).

La începutul acestui an, indicele ROBOR la 3 luni era 3,02% pe an.



Indicele la 6 luni, utilizat în calculul dobânzilor la creditele ipotecare în lei cu dobândă variabilă, a crescut la 7,12%, de la 7,06% anterior, iar ROBOR la 12 luni a urcat la 7,28%, de la 7,24% în ziua precedentă.



În ceea ce priveşte indicele de referinţă pentru creditele consumatorilor (IRCC), reglementat de OUG 19/2019, acesta este de 2,65% pe an, fiind calculat ca medie aritmetică a ratelor de dobândă zilnice ale tranzacţiilor interbancare din trimestrul I 2022, în urcare faţă de cel publicat în urmă cu trei luni, de 1,86%.



În luna mai 2019, a intrat în vigoare OUG 19/2019 care modifică modul în care este calculată rata pentru creditele în lei cu dobânda variabilă. Astfel, Ordonanţa 19/2019 a stabilit indicele de referinţă pentru creditele consumatorilor (IRCC), calculat trimestrial exclusiv pe baza tranzacţiilor interbancare, scrie Agerpres..

Institutul Național de Statistică arată că rata anuală a inflaţiei în iunie 2022 comparativ cu luna iunie 2021 este 15,1%.

Potrivit INS:

▪ Preţurile de consum în luna iunie 2022 comparativ cu luna mai 2022 au crescut cu 0,8%.

▪ Rata inflaţiei de la începutul anului (iunie 2022 comparativ cu decembrie 2021) este 10,0%.

▪ Rata anuală a inflaţiei în luna iunie 2022 comparativ cu luna iunie 2021 este 15,1%.

▪ Rata medie a preţurilor de consum în ultimele 12 luni (iulie 2021 – iunie 2022) faţă de precedentele 12 luni (iulie

2020 – iunie 2021) este 9,3%.

Produsele care s-au scumpit cel mai mult

Produsele de morărit s-au majorat cu 33%, pâinea cu 23%, cartofii cu 42%, legumele cu 14%, uleiul comestibil cu 49%, carnea și produsele din carne cu 12%, peștele cu 15% iar lactatele cu 14%.

Prețul zahărului s-a majorat cu 18%, cafeaua cu 14%, băuturile alcoolice cu 107%, mierea cu 106% și alte produse alimentare cu 108%.

Prețul gazelor a crescut cu 89,5%, al energiei electrice cu 17% și al combustibililor cu 41%. Energia termică s-a majorat cu 22,9%, iar serviciile de apă și canalizare cu 19,4%.

Victor Negrescu: Ne rămâne doar să strângem bani și să ne limităm consumul

„Prognozele sunt foarte pesimiste în momentul de față. Tot ce ne rămâne de făcut este să strângem bani, să ne limităm consumul și să avem grijă pe ce cheltuim. În actualul context, alte șanse nu avem decât să ne administrăm mai bine banii pe care îi avem la dispoziție și să căutăm alt job cu salariu mai bun, dacă găsim.Trebuie să avem grijă și cu ratele, mai ales pentru că dobânzile la credite vor continua să crească.

Iată că și prognozele Băncii Naționale privind inflația sunt date peste cap de realitatea economică, astfel că nu este exclus ca dobânda cheie să crească cu încă un punct procentual, astfel încât ROBORUL să ajungă la un nivel istoric, aproape de 8%. Punând cei 8% pe lângă dobânda percepută de bancă, putem vedea că dobânda la credite în România va ajunge la peste 10%, ceea ce înseamnă că la un credit de 100.000 de euro pentru un apartament luat pe 30 de ani, practic plătim de 3 ori suma împrumutată.

IRCC-ul va continua pe același drum al ROBOR-ului, să nu ne așteptăm ca el să fie mai mic pe termen mediu și lung. Deci ne putem aștepta la un ROBOR de 6% sau 7% în toamna acestui an, dacă nu în primăvara anului viitor, pentru că aceste condiții din piață continuă să se agraveze, astfel încât banii devin din ce în ce mai scumpi, iar banca națională, din păcate, nu are alt instrument la îndemână, în tentativa de a tempera inflația, decât să ridice dobânda. Ar mai trebui ca și autoritățile să ia măsuri pentru a stăvili focul inflaționist. Asta înseamnă să lase mai mulți bani în piață, să evite această creștere semnificativă a taxelor și impozitelor. Toate creșterile de taxe și impozite propuse în momentul de față de guvern se vor regăsi în prețurile de consum.”, a precizat Victor Negrescu, la B1 TV.

