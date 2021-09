Vedetele internaționale denunţă restricţiile privind avortul în Texas

"Solidaritate" şi "Fără interdicţii pentru corpul nostru" sunt doar câteva dintre mesajele publicate pe reţelele de socializare de numeroase vedete din industria muzicală şi de la Hollywood pentru a denunţa restricţiile dure privind avortul care au intrat în vigoare în statul american Texas, informează AFP, scrie Agerpres.



"Ar trebui să putem cu toţii să luăm propriile decizii în ceea ce priveşte sănătatea noastră şi viitorul nostru", a declarat pe contul ei de Instagram cântăreaţa Cindy Lauper.



"După interzicerea extremă a avortului în Texas şi numărul record de state care au adoptat restricţii privind avortul în acest an, trebuie să luptăm pentru libertatea tuturor persoanelor în domeniul reproducerii umane", a continuat cântăreaţa americană, devenită celebră datorită piesei "Girls Just Want to Have Fun", care a distribuit pe contul ei, la fel ca una dintre colegele ei de breaslă, cântăreaţa Pink, şi actriţele Kerry Washington şi Eva Longoria, un mesaj publicat de Planned Parenthood, una dintre principalele asociaţii de planning familial din Statele Unite.

Noua lege din Texas interzice avorturile





Noua lege din Texas interzice avorturile odată ce bătăile inimii fetusului sunt detectate, fapt care se întâmplă în a şasea săptămână de sarcină, când majoritatea femeilor nu ştiu de obicei că sunt însărcinate. O excepţie este prevăzută în noul text de lege: în caz de urgenţă medicală, dar nu în caz de incest sau de viol.



Actriţa Reese Witherspoon a reacţionat la rândul ei pe reţelele de socializare pentru a-şi exprima solidaritatea cu femeile din Texas. La fel au procedat şi actriţa Amy Schumer, cântăreaţa Dua Lipa şi top-modelul Bella Hadid.



Cântăreaţa Lizzo a publicat un scurt videoclip în care critică ferm o intruziune a religiei în domeniul legislativ şi a lansat un apel care îndeamnă la respectarea "separaţiei dintre Biserică şi Stat". "Oamenii care fac legi nu trebuie să se amestece în ceea ce priveşte corpurile altora", a spus artista americană, vizibil emoţionată, adăugând că politicienii ar face mai bine să se concentreze pe sprijinirea populaţiei în combaterea pandemiei de COVID-19.

A criticat virulent legea din Texas





Fosta campioană de tenis Martina Navratilova, care are în palmares 18 turnee de Grand Slam, a criticat virulent legea din Texas şi pe cei care au votat-o, publicând o fotografie evocatoare pe contul ei de Twitter. "Toţi sunt bărbaţi în vârstă şi albi. Care le spun tinerelor femei de toate culorile ceea ce pot să facă sau nu cu corpurile lor. Sharia bărbaţilor albi este aici", a adăugat Martina Navratilova.



Înainte de modificarea legislaţiei din Texas, alte 12 state americane au adoptat legi denumite "ale bătăilor inimii", însă toate au fost invalidate în instanţă, pentru că încălcau jurisprudenţa Curţii Supreme, care a garantat dreptul la avort atât timp cât fetusul nu este încă viabil, adică până la 22 de săptămâni de sarcină.



Statul Texas şi-a formulat însă noua lege într-un mod diferit: misiunea de a respecta noua dispoziţie nu îi revine acestui stat federal, ci "exclusiv" cetăţenilor, încurajaţi să depună plângeri împotriva organizaţiilor sau persoanelor care le ajută pe unele femei să facă avort.