Vkusno & Tochka, lanțul care a luat locul McDonalds în Rusia, servește burgeri mucegăiți și mâncare alterată

Restaurantele fast-food care au înlocuit McDonald’s în Rusia, după ce compania americană a părăsit țara din cauza invaziei Ucrainei, le servesc clienților hamburgeri mucegăiți. Restaurantele, numite acum ”Vkusno & Tochka”, tradus ”gustos și atât”, au în meniu o varietate de mâncăruri asemănătoare ce cele ale lanțului american dar clienții postat fotografii cu mâncarea putrezită pe rețelele de socializare.

Imaginile dezgustătoare arată mucegaiul de pe chiflele de hamburger. Alți clienți au raportat că au găsit insecte în chiftelele sau pâine.

Back to pre 1991 and the iron curtain.

Vkusno i Tochka staff have been busy scribbling out ALL the McDonald's logo on sauce packets with black marker. ruSS is a self sufficient ????suPerPoWeR???? and the sanctions are not working. Right? pic.twitter.com/YfwqYkk9Ex