Vaccinare anti-COVID-19. Vâlcu - Tudose, schimb de replici în direct: Am înțeles, PSD e de vină. Hai, nu zău?! / Dumneavoastră ați spus

Mihai Tudose s-a enervat, după ce în platoul B1 TV, în emisiunea lui Silviu Mănăstire, unul dintre invitați a făcut aluzie la faptul că PSD este de vină pentru criza COVID-19 din România și pentru dezastrul din sistemul de sănătate.

"Nu sunt de vină ultimii trei miniștri ai Sănătății PSD că ultimul ministru al Sănătății interimar nu a luat medicamente pentru COVID-19. Indiferent ce au făcut ăia de dinainte, 2000 de miniștri, toți au fost niște nenorociți și niște hoți, asta nu o îndreptățea pe fosta ministră să ia ce trebuie pentru COVID. Ați spus că noi suntem vinovați pentru morții de acum. Nu, nu suntem vinovați! Sunt vinovați cei care au gestionat ministerul în ultimii doi ani și cei care au coordonat. Punct! Nu începeți de la Decebal, că ne-am săturat. Ajunge! Am tot tăcut, am zis că fim pioși, să nu ne certăm...

Pentru cei 500 de morți pe zi sunt de vină cei care nu au asigurat ceea ce trebuie pentru COVID. (...) Ajung la ATI fiindcă nu sunt tratați în primele zile cu medicamentele care trebuie. Medicamentele care trebuie lipsesc! (...) A apărut vaccinul care nu te mai lasă să te duci la ATI! Trebuia Ministerul să ia medicamentele, punct!", a spus Mihai Tudose, în direct la B1 TV.

Jurnalistul Val Vâlcu a intervenit în discuție și l-a întrebat pe Mihai Tudose despre ce medicamente vorbește și ce medicamente ar fi trebuit să achiziționeze Ministerul Sănătății.

"Tocmai că medicamentele, anticorpii monoclonali și medicamentele astea inovative sunt luate prin mecanismul ăsta de achiziții european, deci nu te duci și le iei ca la piață sau cum ai cumpără fier beton", a spus Val Vâlcu.

"De ce nu le-am fabricat în România?", a întrebat Mihai Tudose.

"Le fabrică Ungaria, domnule Tudose. Favipiravirul este fabricat în Ungaria", a intervenit și Silviu Mănăstire.

Schimbul de replici a continuat

Mihai Tudose: De ce nu i-a chemat cineva la Guvern pe producătorii români de medicamente să le spună ce au de făcut?

Val Vâlcu: Să lăsăm populismul, că nu poate să facă nici Ungaria. Ungaria le ambalează. Substanțele utile nu sunt fabricate în Ungaria. Doi la mână, de ce nu v-ați implicat mai mult în campania de vaccinare? Uite, USR-ul se ducea din om în om, făcea apel public la vaccinare. Pentru că de la granița de Vest încolo, țările Occidentale, țările civilizate nu au această situație pentru că au 80% - 96% rată de vaccinare.

Mihai Tudose: Am înțeles. Acum PSD e de vină că nu s-au vaccinat românii! Nu cumva politica Guvernului de a încuraja campania de vaccinare a fost un eșec total? Păi eu am fost prim-ministrul care a spus că am învins pandemia? Eu sau cineva de la PSD a fost prim-ministrul care a venit în august și a spus că suntem foarte pregătiți pentru valul patru? Păi când spui că am învins pandemia, suntem pregătiți, nu se mai vaccinează lumea!

Val Vâlcu: De ce nu ați intervenit atunci pe tema vaccinării?

Mihai Tudose: Vi s-a părut că am tăcut noi vreo clipă? Acum PSD e de vină și pentru chestia asta, e în regulă! E prima dată în istoria unei democrații când de vină este opoziția. PSD nu și-a rupt cămașa pentru vaccinare, hai, nu zău?! Eu mi-am făcut a treia doză, pentru că am înțeles că trebuie să-mi fac vaccinul ca să nu mor!

Val Vâlcu: Dacă vă asumați, nu aveți decât... Dumneavoastră ați spus că sunteți de vină. Discuția este votul!