"Vai de capul meu!" Connect-R şi SHIFT, chinuiţi la "Te cunosc de undeva": Praful să se aleagă de ea!

Nici bine nu au apucat să se bucure că scapă de travestiul care le-a dat ceva bătăi de cap, căci ruleta i-a pus în mare dificultate, afişând la momentul lor doar un semn de întrebare pe led-urile din platou şi un sunet distorsionat.

Cel mai nou sezon Te cunosc de undeva!, difuzat în fiecare sâmbătă, de la 20:00, la Antena 1, a adus o serie de reguli noi pentru concurenţii #NăscuţiPentruSpectacol. În fiecare gală, la momentul ruletei, un cuplu poate primi doar un semn de întrebare şi un sunet distorsionat şi de asta au avut parte şi Connect-R şi SHIFT, în cadrul ultimei gale ale transforming show-ului. Abia la primele antrenamente, cei doi au putut descoperi ce se afla în spatele indiciilor, iar sentimentele lor nu s-au schimbat deloc.

“Vai de capul meu! La ce mă aştept? La nota 5! Noi oricum nu avem suficient timp să ne pregătim, dar acum? Şi dacă o fi şi cu versuri multe…”, a exclamat Connect-R la antrenamentele de canto, completând râzând: “Ruleta….praful să se aleagă de ea!”. În momentul în care au primit provocarea, cei doi au reacţionat diferit: “Am fost Yin şi Yang, unul s-a bucurat şi unul a plâns. Am fost ca feţele alea de clovni, una veselă şi una tristă!”, a mai dezvăluit Connect-R, atunci când au aflat că ruleta le-a pregătit Timpuri noi cu Adeline.

"De câte ori am cântat eu în viaţa mea rock?! Niciodată!"

"De câte ori am cântat eu în viaţa mea rock?! Niciodată! Dar m-am bucurat pentru SHIFT!”, a mai spus Connect-R, în vreme ce SHIFT a completat: “Exact de câte ori am mai cântat eu Shaggy sau Bruno Mars!”. Cum se vor descurca cei doi, telespectatorii vor putea urmări sâmbăta aceasta, de la 20:00, în cadrul celei mai noi gale Te cunosc de undeva!, de la Antena 1.

8 cupluri de vedete, concurenţi unul şi unul, #NăscuţiPentruSpectacol, talentaţi şi dornici de distracţie vor intra în jocul transformărilor la Antena 1, în fiecare sâmbătă seara, de la 20:00, la Antena 1. Connect-R & Shift, Feli & Nicolai Tand, Jo & Liviu Teodorescu, Eliza & Cosmin Natanticu, Emilian & WRS, Rona Hartner & Johny Romano, Sore & Emma de la ZU şi Emi & Cuza vor performa pe scena Te cunosc de undeva! în cel de-al 18-lea sezon al show-ului jurizat de către Ozana Barabancea, Andreea Bălan, Cristi Iacob și Aurelian Temișan.

Eliza şi Cosmin Natanticu au primit o provocare de zile mari din partea ruletei, pentru cea de-a opta gală Te cunosc de undeva!, difuzată sâmbăta aceasta, de la 20:00, la Antena 1. Cei doi au de interpretat doi artişti mari şi o piesă de excepţie – Jennifer Lopez şi Pitbull cu On The Floor! Presiunea va fi cu atât mai mare cu cât videoclipul are şi o coregrafie grea, care i-a dat mari bătăi de cap Elizei.

"Am muncit încontinuu, de dimineaţa până seara, în fiecare zi, de când am primit piesa de la ruletă!”, a dezvăluit Lizzy, în vreme ce soţul său, Cosmin, nu s-a sfiit să îi povestească Crinei Mardare, profesoara de canto: "La 2 noaptea ea repeta de se auzea în toată casa!”. Lizzy a completat imediat: "Avem o istorie veche cu vecinii, încă de când m-am apucat eu de cântat. Deseori îmi dădeau mesaje cu feedback pe piesele pe care le repetat. Până la urmă ei mi-au fost primii critici!”.

"Am muncit enorm"

Bucuroasă de încercarea primită şi neştiind exact în ce se bagă, Eliza i-a cerut coregrafei transforming show-ului, Furnica, un moment cât mai complex: "Am priză, un element cu totul nou. Şi, ca şi cum nu era suficient, mai şi cânt în priza aia... Am muncit enorm pentru momentul ăsta, de asta trebuie să iasă!”, a mai completat artista.

