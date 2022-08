Sectorul 3 este campion la spații verzi. Nu există nicăieri în orașele din România zonă mai verde decât Sectorul 3.

„Priviți imagini din Sectorul 3. Ce poți să faci să fie mai verde de atât? Ce vedem în imagini sunt zone amenajate acum șapte ani. Evident că ele devin, în fiecare zi, mai verzi pentru că se dezvoltă copacii. La un moment dat, toată zona aceasta dintre blocuri va fi verde pentru că vor crește copacii atât de mult încât vei circula prin tunel de copaci. Ce poate fi mai frumos decât acest lucru? Uitați-vă la aceste imagini din Sectorul 3! Sunt reale”, a zis Robert Negoiță la DC News și DC News TV.

Robert Negoiță a spus că, în sezonul trecut, a plantat peste 20.000 de copaci, iar procedeul va continua în fiecare sezon destinat acestei activități.

Răspunsul integral și imaginile cu spațiile verzi le puteți vedea de la începutul minutului 39:

VEZI ȘI: PUG expirat și anulat. Robert Negoiță: Vom fi unici în lume. Nici în Africa nu este așa. E inadmisibil ce s-a întâmplat în București

Robert Negoiță, primarul Sectorului 3, atrage atenția asupra unui subiect extrem de important.

Planul Urbanistic General (PUG) al Capitalei a fost anulat în instanță, printr-o decizie a Tribunalului București. Actualul PUG, care fusese aprobat în anul 2000, a expirat în anul 2010. Este așteptat un nou PUG, dar la cât de greu merg lucrurile în București, probabil acest lucru va mai dura.

Despre acest subiect a vorbit Robert Negoiță la DC News și DC News TV.

„Astăzi, în București, avem un PUG expirat de foarte multă vreme. Tocmai ce a fost anulat în primă instanță. Dacă rămânem și fără PUG, Bucureștiul rămâne fără reglementare urbanistică. Noi, ca români, nu avem o imagine foarte bună în exterior. O spun cu mare regret. Dacă Primăria Generală nu este rapid în stare să aprobe rapid un PUG și, Doamne ferește, ne este desființat de instanță, ce avem noi imagine proastă în afară... dar în acel moment vom fi unici în lume. Nici în Africa nu există vreo capitală care să nu aibă reglementare urbanistică”, a zis Robert Negoiță la DC News și DC News TV.

„Este foarte rău pentru investitori, pentru cei care vor să construiască ceva. De asemenea, dacă vrei să îți faci o casă, nu știi care este zona de case, nefiind nicio reglementare”, a zis primarul.

„Este inadmisibil că, de 12 ani, în București, este expirat PUG-ul. Unde au fost cei de la Primăria Generală în această perioadă?! Și acum, PUG-ul vechi, adică acela care oricum era expirat, a fost anulat de instanță”, a mai zis Robert Negoiță.

Primăria Generală ar trebui să facă alt Plan Urbanistic General.

„Care este interesul să nu facă un PUG? Nu știu, nu văd niciun interes, mai degrabă este incompetență multă”, a adăugat Robert Negoiță.

VEZI ȘI: Robert Negoiță, întrebat despre o candidatură la Primăria București. Are o idee care ar schimba Capitala după un mandat cu Nicușor Dan

Robert Negoiță, primarul Sectorul 3, a vorbit despre o candidatură la Primăria București.

Invitat la DC News și DC News TV, Robert Negoiță, primarul Sectorul 3, un edil care mișcă lucrurile în București, a fost întrebat dacă nu ia în calcul să candideze și la primăria Capitalei.

Robert Negoiță a spus că nu vrea, dar a venit cu o idee care ar duce la performanță.

„Varianta corectă nu este să mă duc eu la Primăria Generală. Nu mă interesează și am demonstrat acest lucru. Am avut probleme, din nefericire, cu toți care au fost primari generali care spuneau: „bă, ce se agită Negoiță, vrea la Primăria Generală”. Nu am vrut și viața a demonstrat că nu am vrut lucru acesta.

Dar da, îmi doresc să mișcăm Bucureștiul pe mai departe. Varianta corectă este subsidiaritatea care este un demers absolut logic, absolut normal și mare trend în toată lumea civilizată. Subsidiaritatea înseamnă ca atribuții de la Primăria Generală să treacă la primăriile de sector. De ce să merg eu la Primăria Generală să gestionez un sistem foarte mare care înseamnă tot Bucureștiul și de ce să nu vină sistemul să-l gestionăm în Sectorul 3? Este bine să avem cât mai multe atribuții către sector. În primul rând, pentru că decizia trebuie dusă cât mai aproape de cetățean și, în al doilea rând, pentru că avem nevoie de concurență. Întotdeauna concurența a gestionat performanță”, a spus Robert Negoiță la DC News.

