USR PLUS, proiect împotriva votului la mai multe mâini în Parlament

Proiecte USR PLUS pentru sancţionarea votului dublu în Parlament.

Ca urmare a votului cu mai multe cartele identificat de senatorii şi deputaţii USR PLUS în timpul dezbaterilor pe tema bugetului de stat pe 2021, parlamentarii Alianţei au depus proiecte de modificare a Regulamentelor celor două Camere, respectiv a Statutului deputaţilor şi senatorilor, astfel încât furtul la vot să fie sancţionat.



"Nu e normal ca, în România, un student care copiază să fie exmatriculat, dar un parlamentar care votează fals în numele colegului absent să nu suporte drept consecinte decât "avertisment scris" , aşa cum prevede acum Statutul comun al deputaţilor şi senatorilor şi Regulamentele Camerelor. Noi, grupul USR PLUS, susţinem că parlamentarii ar trebui să fie ţinuţi la un standard mai înalt de respect faţă de lege, pentru că aici e izvorul ei, şi să aibă un cod de conduită demn de mandatul primit, aşa că propunem să fie prevăzute consecinţe directe, de micşorare a indemnizaţiei până la nivelul salariului minim", declară deputata USR PLUS Oana Ţoiu.

Ce prevede proiectul



Concret, parlamentarii care vor vota la dublu, folosind cartela unui alt senator ori deputat, vor fi sancţionaţi cu reţinerea pe o lună a sumei reprezentând diferenţa între indemnizaţia brută şi valoarea salariului minim brut pe ţară. Adică, vor pierde peste 80% din indemnizaţie! De asemenea, votul viciat prin exprimarea unui vot dublu se va anula.



Totodată, proiectele de modificare a Regulamentelor Camerelor prevăd explicit, pe lângă sancţiunea cu reducerea indemnizaţiei, că este interzisă utilizarea cardului de vot de către o altă persoană, transmite USR PLUS.