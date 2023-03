Ursula von der Leyen va trimite la Kiev 5.700 de panouri fotovoltaice

Uniunea Europeană va trimite la Kiev 5.700 de panouri fotovoltaice, care au fost donate de Enel. Proiectul a fost numit ”Rază de speranță” și își propune să permită capitalei ucrainene să mențină școlile și spitalele să funcționeze cu un risc ridicat de întreruperi de electricitate din cauza războiului, relatează Europa Today.

I promised to work with Ukraine on renewable energy sources, important for its energy security.



Now we deliver: a first batch of 5 700 solar panels will be sent to Ukraine soon.



Thank you @KadriSimson for working with industry on this - I am confident more donations will come. pic.twitter.com/Q1GBkOiDxo