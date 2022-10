Urmările atacului lui Salman Rushdie. Și-a pierdut un ochi și nu mai poate folosi o mână

Înjunghiat în luna august în SUA, scriitorul britanic Salman Rushdie şi-a pierdut vederea la un ochi şi capacitatea de a-şi utiliza o mână, între alte sechele grave, a indicat agentul său literar pentru cotidianul spaniol El Pais, citat de AFP și Agerpres.



"El şi-a pierdut vederea la un ochi... A avut trei răni grave la gât. Este invalid de o mână, căci nervii braţului său au fost secţionaţi. Şi are încă alte 15 răni la piept şi la trunchi", a declarat Andrew Wylie pentru El Pais într-un interviu publicat în acest weekend.



"Rănile sale erau foarte adânci. A fost un atac brutal", dar "va trăi", a adăugat el, detaliind astfel pentru prima oară starea de sănătate a scriitorului după mai multe săptămâni, fără a indica dacă Rushdie se află în continuare în spital.



La 12 august, Salman Rushdie se pregătea să susţină un discurs într-o conferinţă în nordul statului New York (nord-est) când un bărbat s-a năpustit pe scenă şi l-a înjunghiat de mai multe ori, în special în gât şi în abdomen.



Evacuat cu elicopterul spre un spital, autorul "Versetelor satanice" a trebuit conectat imediat la un aparat de ventilaţie artificială până când starea sănătăţii i s-a ameliorat.



Principalul suspect, Hadi Matar, american de origine libaneză în vârstă de 24 de ani, a fost arestat imediat după incident şi a pledat nevinovat în cursul procesului său deschis la jumătatea lunii august în faţa unui tribunal din Mayville, în statul New York.



Atacul a produs un şoc în Occident, dar a fost salutat de extremişti din ţări musulmane, ca Iranul şi Pakistan. Scriitorul este de 33 de ani sub incidenţa unei fatwa a Ghidului suprem iranian care îl condamnase la moarte.

Atacatorul lui Salman Rushdie se declară admirator al ayatollahului Khomeini

Bărbatul care l-a înjunghiat pe o scenă din New York pe scriitorul Salman Rushdie s-a declarat un admirator al ayatollahului Khomeini, liderul revoluţiei islamice din Iran din 1979. Acesta nu a spus, însă, că s-ar fi inspirat din fatwa emisă de fostul lider suprem iranian, potrivit unui interviu apărut miercuri în New York Post, citat de Reuters.



Hadi Matar a declarat de asemenea că el "nu citise decât câteva pagini" din romanul lui Rushdie "Versetele Satanice" şi că un tweet care anunţa în iarnă vizita autorului la Institutul Chautauqua îi dăduse ideea să se ducă şi el acolo.



Rushdie, 75 de ani, urma să susţină o conferinţă despre libertatea artistică în vestul statului New York când poliţia a declarat că Matar, 24 de ani, s-a repezit pe scenă şi l-a înjunghiat pe scriitorul de origine indiană vinerea trecută.



Rushdie a trăit sub ameninţarea unei recompense puse pe capul său după ce apariţia 'Versetelor satanice' în 1988 l-a determinat pe Khomeini să emită o fatwa prin care îi îndemna pe musulmani să-l omoare.



"Îl respect pe ayatollah. Cred că a fost o persoană formidabilă. Este tot ce voi spune cu privire la acest subiect", a declarat Matar pentru New York Post, într-un interviu video din închisoarea comitatului Chautauqua, scrie Agerpres. Află mai multe informații AICI

