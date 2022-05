Un spectacol inedit: Lumea Greciei Antice, reconstruită pe scenă. Provocările unui concert care va avea loc în limba greacă veche. Laurenţiu Ganea, interviu

Compozitorul Laurenţiu Ganea a anunţat, într-un interviu pentru DC NEWS, că miercuri, 18 mai, va avea loc la Fundaţia Europeană Titulescu un concert impresionant, unde va fi reluat unul dintre cele mai vizionate spectacole online de la Festivalul Internaţional de Teatru de la Sibiu din 2021.

Versurile poetei Sappho vor fi puse în scena unui concert grandios.

„Este vorba și de sunete, este vorba de anumite asonanțe, anumite grupuri de silabe. Spre exemplu, la Sappho există versul safic, în limba română, mă rog... nu este chiar fix.”

„Am încercat să mă las pătruns de spiritul vremii. Nu știu dacă am reușit, eu am încercat, m-am lăsat deschis. Bineînțeles că a trebui să citesc foarte mult, știam dinainte despre cultura greacă câte ceva și nu a fost greu să abordez subiectul.”

„Nu știu cât de bine am reușit acest lucru. Artiștii au fost și sunt foarte mulțumiți de rezultat, publicul este cel care va da verdictul.”

Versurile poetei Sappho, într-un concert grandios

"Dacă ne referim la cele cinci cântece cu versuri din Grecia Antică - nu ştiu dacă s-au transmis şi melodii - sunt în stilul acelor vremuri sau e vorba despre o compoziție modernă?", l-a întrebat jurnalistul Val Vâlcu pe Laurențiu Ganea.

"Ca şi cântarea cântărilor, ca imn, am preferat să las o influenţă a acelor timpuri să vină. Am folosit textul integral. La Sappho, este vorba despre altceva. Ea a fost şi rămâne o poetă cu o mare simţire. Nu s-au păstrat, din păcate, decât foarte puţine poeme integrale - 2 sau 3 pe care deja le-am compus. Celelate sunt doar fragmente. Şi chiar nu se ştie dacă acela este începutul unui nou fragment sau este finalul altuia. Am colaborat cu mai mulţi profesori din domeniu nu doar pentru tălmăcirea lor, ci şi pentru a înțelege pronunția pentru că este diferită. Ştiu, într-o bună măsură, să citesc în neo-greaca, însă limba veche greacă este altceva, mai ales că vorbim de dialecte diferite", a spus Laurențiu Ganea.

"Publicul din Atena le-ar înţelege într-o foarte mică măsură. Acum vreo 30 de anii, ştiu că se studia în şcoala greaca veche. Erau obligaţi cu toţii şi ştiu că erau examene serioase", a mai spus el.

Concert impresionant în Bucureşti. Laurenţiu Ganea: Am primit multe mesaje că se aşteaptă reluarea acestei lucrări

„Pe 18 mai, va avea loc un concert la orele 18:30, concert în cadrul căruia va avea loc şi premieră. Vom relua şi câteva dintre piesele prezentate în trecut. Concertul va avea loc la Fundaţia Europeană Titulescu, căreia îi mulţumesc pe această cale pentru sprijinul imediat pe care ni l-au dat şi foarte important pentru ca acest concert să se desfăşoare acolo. Deşi în acel spaţiu se desfăşoară conferinţe, au fost întotdeauna deschişi şi pentru cultură şi artă.”

„Să spun câteva cuvinte despre concert şi programul de mâine. Concertul, proiectul acesta, l-am intitulat Iubire şi Sacru. Este vorba şi de căutarea omului, prima lucrare se numeşte Doină, a fost compusă în 2007 de mine, a fost prezentată la Londra, Viena, Salzburg, unde a fost şi premiată, în Cehia... Lucrarea va fi interpretată de Emil Vişenescu, un clarinetist de top de la noi din ţară.”

„A doua piesă este o premieră. Face parte dintr-o serie de cinci cântece antice greceşti. Şi eu am crezut, cu mult timp înainte, că limba greacă este aceeaşi cu cea vorbită în urmă cu 2500 de ani, dar e cu totul altă limbă şi am avut nevoie de sprijin spre a înţelege cum se pronunţă, care sunt accentele limbii, sunt foarte multe dialecte. Solistă va fi Laura Tătulescu. Este o lucrare pentru soprană, harpă şi trei percuţionişti", a mai declarat Laurenţiu Ganea pentru DC NEWS.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News