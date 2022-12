Un şofer din Argeş a lovit mortal un pieton, a fugit de la locul accidentului, s-a întors pe jos şi a sunat la 112

Şoferul care a accidentat mortal un pieton în localitatea argeşeană Călineşti a fost reţinut sâmbătă, din cercetări reieşind că el a anunţat evenimentul rutier la aproape o oră de la producerea lui.



Bărbatul este cercetat pentru săvârşirea infracţiunilor de ucidere din culpă şi părăsirea locului accidentului fără încuviinţarea poliţiştilor.



"Din cercetări s-a stabilit că bărbatul, care conducea o autoutilitară pe DC 73, pe raza localităţii Călineşti, în jurul orei 5,45 ar fi accidentat un bărbat de 43 de ani din aceeaşi localitate şi ar fi părăsit locul producerii accidentului, fără încuviinţarea poliţiştilor. Ulterior, după aproximativ 50 de minute, ar fi revenit la faţa locului şi a anunţat evenimentul, apelând numărul unic pentru apeluri de urgenţă 112. Din păcate, pentru pieton nu s-a mai putut face nimic, echipajul medical sosit la locul accidentului declarând decesul", a anunţat Inspectoratul de Poliţie Judeţean (IPJ) Argeş.



Suspectul a fost reţinut pe bază de ordonanţă pentru 24 de ore, urmând ca duminică să fie prezentat la Parchetul de pe lângă Judecătoria Topoloveni, cu propunere de luare a unei măsuri preventive.



Accidentul s-a produs sâmbătă dimineaţa, pe un drum comunal din localitatea argeşeană Călineşti.



"Din verificările preliminare efectuate de poliţiştii din cadrul Formaţiunii Rutiere Topoloveni s-a stabilit că un bărbat de 35 de ani, din Călineşti, care conducea o autoutilitară pe DC 73, dinspre Valea Corbului către DN 7, în împrejurări ce vor fi stabilite în urma cercetărilor, a accidentat mortal un bărbat de 43 de ani, din Călineşti, care se deplasa în calitate de pieton", a transmis IPJ Argeş.



Conform aceleiaşi surse, şoferul autoutilitarei a fost testat cu aparatul etilotest, rezultând că nu a consumat alcool, scrie Agerpres.

Patru copii şi patru adulţi au ajuns la spital după un accident pe DN 6

Patru minori cu vârste cuprinse între 11 zile şi cinci ani şi patru adulţi cu vârste cuprinse între 25 şi 33 de ani au fost transportaţi vineri seară la spitale din capitală şi din judeţul Giurgiu în urma producerii unui accident rutier pe DN 6, în localitatea Copaciu.



'ISU Giurgiu a fost solicitat să intervină în această seară pe DN 6, în localitatea Copaciu, în urma producerii unui accident rutier între două autoturisme. În cel mai scurt timp, au fost direcţionate la caz patru echipaje SMURD, trei ambulanţe SAJ, o autospecială pentru transport victime multiple şi un echipaj de stingere. De asemenea, din cadrul ISU Bucureşti-Ilfov au fost solicitate în sprijin o unitate de terapie intensivă mobilă şi un echipaj de prim ajutor', se arată într-un comunicat de presă emis de ISU Giurgiu.



Echipele de salvatori ajunse la faţa locului au constatat că în cele două autoturisme implicate în accident se aflau două familii, în total patru adulţi cu vârste cuprinse între 25 şi 33 de ani şi patru minori cu vârste cuprinse între 11 zile şi cinci ani.



O fetiţă în vârstă de cinci luni, inconştientă, a fost preluată de către unitatea de terapie intensivă mobilă, ambulanţele SAJ au preluat o femeie de 33 ani, un băieţel de 11 zile, un bărbat de 27 de ani şi un băieţel în vârstă de cinci ani, iar SMURD a preluat o femeie de 25 de ani, un bărbat de 31 ani şi un minor în vârstă de patru ani.



Menţionăm faptul că judeţul Giurgiu se află sub o atenţionare meteorologică de cod galben de ceaţă, care reduce vizibilitatea sub două sute de metri şi local, sub 50 de metri.

