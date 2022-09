Un reactor al centralei nucleare Zaporojie s-a oprit, după bombardamentele de joi dimineață: Depunem toate eforturile pentru a-l reporni

Șeful companiei nucleare de stat a Ucrainei spune că autoritățile ucrainene depun „toate eforturile” pentru a porni din nou cel de-al cincilea reactor al centralei, după ce acesta s-a oprit din cauza bombardamentelor de joi dimineața.

Vorbind pentru Reuters la un punct controlat de armata ucraineană, de pe drumul către centrală, Petro Kotin a spus că principala prioritate a Ucrainei este demilitarizarea centralei și a zonei înconjurătoare, care a cunoscut o creștere a bombardamentelor în ultimele săptămâni, pentru a evita un accident nuclear.

„Dacă această misiune ajută la acest lucru, atunci va avea succes”, a adăugat el.

Energoatom a spus într-o postare Telegram că cinci membri AIEA au rămas la centrală și probabil că vor sta acolo până sâmbătă, scrie Al Jazeera.

Şeful Agenţiei Internaţionale pentru Energie Atomică (AIEA) a anunţat că membri ai organizaţiei vor 'rămâne' la centrala nucleară Zaporojie din sudul Ucrainei, pe care au inspectat-o joi, informează France Presse. Inspecţia centralei Zaporojie de către AIEA, al cărei şef Rafael Grossi a fost prezent, a fost aşteptată cu nerăbdare, după săptămâni de bombardamente care au stârnit temeri privind o catastrofă nucleară. Rusia, ale cărei forţe au ocupat centrala din martie, şi Ucraina se acuză reciproc pentru aceste atacuri.

'Am realizat ceva foarte important astăzi. Şi cel mai important lucru este că AIEA rămâne aici. Să ştie lumea că AIEA rămâne la Zaporojie', a spus Grossi după inspecţie, potrivit unui video publicat de agenţia de presă rusă Ria-Novosti, preluată de AFP. Totuşi, el nu a precizat câte persoane vor rămâne şi nici pentru cât timp. Miercuri, el a spus că AIEA va încerca să stabilească o 'prezenţă permanentă' la centrală după vizită.

În timpul inspecţiei, 'am putut aduna o mulţime de informaţii. Am văzut principalele lucruri pe care trebuia să le văd', a declarat Grossi presei ruse. 'Am făcut o primă evaluare. Am văzut munca dedicată a personalului şi a conducerii.

În ciuda circumstanţelor foarte, foarte dificile, ei continuă să lucreze cu profesionalism, a adăugat el. Potrivit agenţiei de presă ruse Interfax, patru dintre cele nouă vehicule care compun convoiul cu care AIEA a sosit la centrală joi după-amiază au părăsit complexul la începutul serii.

Potrivit unui comunicat al companiei ucrainene nucleare de stat Energoatom, citat de agenţia de presă Unian, la centrala din Zaporojie au rămas cinci reprezentanţi ai misiunii AIEA. 'În prezent, la centrala din Zaporojie au rămas 5 reprezentanţi ai misiunii AIEA, care descarcă echipamentele pe care le-au adus şi-şi vor continua misiunea la centrală. Este de aşteptat ca ei să rămână până în 3 septembrie', conform textului menţionat, scrie Agerpres.

