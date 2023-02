Un profesor care a ţipat la mai mulţi elevi care făceau live pe TikTok în timpul orelor riscă să nu mai poată preda

Steven Charlesworth, profesor de matematică la Liceul Milne, din Fochabers, Moray, luptă acum în instanţă pentru a reveni la catedră, după ce în decembrie 2017 şi-a pierdut cumpătul în timpul orelor, când mai mulţi elevi stăteau pe TikTok.

Charlesworth este acuzat că a strigat la elevii săi, în vârstă de 14 şi 15 ani, şi că i-a întrebat "Cine naiba vă credeţi?", după care a dat cu pumnul în catedră, lucru care i-a făcut pe elevi să plângă.

El este acuzat şi de comportament agresiv şi abuziv, dar şi pentru că a refuzat să părăsească incinta şcolii după incident, motiv pentru care a fost chemată şi poliţia la faţa locului.

"Nu îmi mai aduc aminte dacă TikTok era în vogă la acea vreme, dar înţeleg foarte bine subiectul, pentru că sunt adesea astfel de incidente, în care se foloseşte telefonul mobil în timpul orelor. Imediat cum am auzit ţipete şi lovitura în masă, am mers la acea clasă. Fusese un zgomot care nu e specific unei săli de clasă. Am stat în acea clasă un sfert de oră şi am vorbit cu mai mulţi elevi despre cum se simt, dar am făcut şi câteva observaţii proprii, plecând de la limbajul lor corporal. Am avut o discuţie şi cu profesorul, care mi-a spus ce au făcut elevii, după care m-am întors la treaba mea. După oră, profesorul m-a întrebat dacă ar putea să aibă o discuţie cu elevii săi, dar eu i-am zis că nu e o idee bună. Mi se părea o idee mai bună să mi se spună cine a creat probleme, iar eu să discut mai departe cu directorul. Am spus că e un incident şi că trebuie discutat cu directorul în biroul său. Îmi aduc aminte că directorul l-a rugat pe profesor să plece acasă, dar la un moment dat vorbea peste noi amândoi, aşa că nu prea ne-am înţeles. A devenit destul de clar că nu ne putem înţelege, aşa că profesorului i s-a sugerat să părăsească şcoala, lucru cu care nu a fost de acord", a declarat Adam MacLeod, directorul adjunct al liceului, citat de Daily Mail.

Charlesworth ar putea rămâne fără licenţa de a preda, pentru că ar fi încălcat mai multe articole din Codul de Conduită adoptat în 2012.

