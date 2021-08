'Un ordin de la București' a oprit, PENTRU MOMENT, atacul cu buldozerele de pe plaja din Mamaia după ce DC News dezvăluise planul de distrugere a operatorilor

Turismul românesc respiră... pentru moment. Marți seară, ar fi trebuit ca operatorii economici de pe plajă să-și vadă munca distrusă cu buldozerele. Un ordin venit în ultima clipă, de la București, a oprit totul. În continuare însă, turiștii de la Mamaia nu au altă soluție decât să-și petreacă vacanța... în deșert, iar operatorii de plaje se întreabă *Ce urmează?*.

Extinderea plajelor a venit, pentru operatorii care plătesc chirie, ca un coșmar

Mai mulți dintre ei au riscat și au mutat șezlongurile mai aproape de apă, deși nu au voie să facă acest lucru. Totul, după ce au primit amenzi toată luna iulie, adică în luna în care li s-au și dat plajele. Mai sunt aproximativ trei săptămâni de sezon. Altfel spus, se încearcă terminarea totală a afacerilor de pe litoralul românesc.

Clienții vor șezlonguri și umbrele la malul mării. Și acum, serios vorbind, cine merge la mare ca să stea la 300-400 metri de plajă?

Administrația Bazinală de Apă Dobrogea-Litoral a transmis o înștiințare către toți operatorii comerciali care au mici afaceri în Mamaia, prin care aceștia au fost anunțați să elibereze, de urgență, suprafața de plajă ocupată 'ce nu face obiectul contractului de închiriere, să procedeze apoi la salubrizarea zonei și aducerea plajei la starea inițială'.

Comercianții nu au dat curs solicitării, iar ieri, dotările amplasate pe suprafața de plajă ar fi trebuit vor fi ridicate de către ABADL. Operatorii urmau să fie luați pe sus cu buldozerele. Ceva însă, s-a întâmplat. Ce? Știm doar că a fost vorba de 'un ordin de la București'.

100 de oameni s-au adunat ca să înceapă acțiunea, dar un ordin de la București a oprit totul

Unul dintre operatorii de plajă a dezvăluit pentru DC News, marți, întrebat cum a decurs 'operațiunea cu buldozerele', că 'n-au venit. Din câte am înțeles, au fost adunați în jur de 100 de oameni ca să înceapă acțiunea însă, în ultimul moment, au primit un ordin de la București să se oprească. Acum așteptau noi ordine de la București.'

'Nu s-a început nimic deocamdată. La ora 20:00 erau toți acolo, să înceapă. Cred că ceva s-a întâmplat. Sper că le-a venit mintea la cap. Până la urmă, mai sunt trei săptămâni. Le-am zis și noi să ne lase, să ne ignore, să facă o lege de la anul încolo și găsim și noi o soluție unde să ne punem beach-barurile... Dar acum, în mijlocul verii?!', a mai spus operatorul de plajă.

El a amintit că 'am început anul acesta la 1 iulie', pentru că 'ne-au dat plaja cu foarte mare întârziere.' De fapt, operatorii de plajă voiau un ajutor. Oricât de mic. Pentru ca să vină cineva să-ți distrugă munca, pentru un proiect în fața căruia nu poți să te împotrivești, e ușor. Dar cum ar fi trebuit ei să se descurce, din ce bani să plătească mutarea beach-barurilor dacă nimeni nu vrea să stea la 300-400 de metri de plajă?

Au spus *Descurcați-vă*. 'Nimeni nu ne-a întrebat dacă avem bani'

'Ei au venit, au pus nisipul pe lângă tot ce aveam noi acolo și au spus *Descurcați-vă!*. Păi, bine, ne descurcăm, dar ca să facem toate ridicările de pardoseală, ca să ajungem cât de cât la nivelul plajei, amenajarea... au fost multe cheltuieli și fără să ne întrebe cineva dacă avem bani sau să ne despăgubească.', a completat operatorul pentru DC News.

'Corect ar fi fost să vină și să zică *OK, noi facem acest proiect național*, nu putem să ne împotrivim, dar în acest proiect să mai spună *Uite, aveți un buget*. Pe plaja asta cu 100 de metri mai îngustă le rămâne o parte din buget pe care să-i dea pentru utilizatorii de plajă și veneau și ne spuneau *Ca să vă mutați beach-barurile de aici, cât vă costă? 50 de mii? OK. Subvenționăm noi cu jumate, cu 10%, cu ceva!* Trebuiau să vină cu ceva în sprijinul nostru. Nu e normal. Ne-au întins o plajă de vreo 200 și ceva de metri, aproape 300. Păi cine stă la 300 de metri de mare? Nu stă nimeni! Toți vor să se pună la malul mării.', a mai spus el.

Cu toate acestea, cei cu cearceafuri stau bine la malul mării. Dar dacă cineva vrea să stea pe șezlong acolo, să și-l mute, ce pot operatorii de plajă să facă?

'Ei ne-au trimis facturile de chirie. Până la 1 iulie n-am plătit chiria, dar de la 1 iulie plătim chiria întreagă, ca și cum nu s-ar fi întâmplat nimic. Cum rămâne cu noi, cei care aveam plaja la malul mării, care aveam nisip fin... noi îl cerneam! Clienții erau obișnuiți să vină de la restaurant... Ei acum când intră, sunt șocați. Mai mult, vor să dărâme, să bage buldozerele.', a continuat operatorul.

'Sinucidere politică' pentru cine semnează decizia

Operatorul de plajă cu care am vorbit este de părere că 'va fi moarte politică' pentru cine semnează această decizie. 'Cine îl mai votează pe ăla? Cum vine unu să-și asume că a fost el cel care a dărâmat Litoralul?', a adăugat el.

'În august vor să facă această acțiune pe toată Mamaia. Vă dați seama, se va auzi până în Australia. Va fi bâlci în toată lumea! În România s-au demolat plajele, în mijlocul verii. Mă întreb cine își asumă această responsabilitate.

Din 127 de unități, 125 sunt în legalitate. Ei au făcut legile. Când au semnat că fac proiectul cu bani europeni, nu s-au gândit *Ce fac cu toți acești utilizatori de plaje, de hoteluri?*. Este o campanie anti-Mamaia cum n-am mai văzut!

Noi pe 5 septembrie închidem sezonul. Ce înseamnă un proiect făcut pe sute de milioane de euro, în care pur și simplu și-au bătut joc de toată Mamaia ?! Nu înțeleg. În Nord, plaja e lățită cu 50 de metri, e acceptabil. Cum mergi spre Sud, 300-400 de metri. E greu, nu s-au gândit la absolut nimic.', a conchis operatorul de plajă care ne-a dat vestea că 'atacul asupra Litoralului românesc' s-a oprit... pentru moment.

'Singura variantă, contestație către ministere'

Redactorul DC News Cătălin Itu a contactat un alt operator de pe Litoral, care i-a spus același lucru: 's-a suspendat operațiunea!'

'S-a renunțat la intervenția buldozerelor pentru că poate și-au dat seama că va exista un disconfort foarte mare, mai ales pentru turiști! Astăzi am fost convocați la sediul ABADL. Singura variantă este să facem contestație către ministere, la notificarea pe care am primit-o, și vom vedea ce se întâmplă! ABADL nu are soluții, decizii în acest sens.', a declarat Tortora Roberto, operator de plajă, pentru DC News.