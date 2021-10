Un orc din Stăpânul Inelelor, creat după chipul şi asemănarea lui Harvey Weinstein

"E amuzant. Vorbim despre asta abia acum pentru că Dom Monaghan şi Billy Boyd, care i-au jucat pe Merry şi Pippin, i-au povestit lui Sean Astin, care l-a jucat pe Sam, care este prima lor amintire de pe platourile de filmare din Noua Zeelandă. Au văzut măştile de orc, iar una dintre ele, şi îmi aduc aminte foarte bine, a fost creată astfel încât să semene cu Harvey Weinstein, dar sub formă de protest, un fel de 'du-te naibii'. Cred că e ok să vorbim despre asta acum, tipul e închis. Dă-l naibii", a declarat Elijah Wood, conform The Guardian.

Actorul a precizat că regizorul Peter Jackson a decis să modeleze orcul după Weinstein din cauza unor probleme pe care chiar el le avusese cu fostul producător înainte de filmele Stăpânul Inelelor. Se pare că Peter Jackson voia să facă cel puţin două filme după romanele lui Tolkien, în timp ce Weinstein voia ca toate cele trei cărţi să fie comasate într-un singur film.

Weinstein a contestat condamnarea la 23 de ani de închisoare

Fostul producător Harvey Weinstein a formulat contestație privind condamnarea sa pentru agresiune sexuală și viol. Weinstein susține că judecătorul a făcut „mai multe erori” care au dus, în cele din urmă, la un proces trucat, scrie Variety.

Avocatul lui Harvey Weinstein, Barry Kamins, a spus că judecătorul ar fi trebuit să excludă juratul 11 pe motiv că femeia a scris un roman care implica exploatarea sexuală de către bărbați mai în vârstă și astfel, nu a fost imparțială.

Judecătorul James Burke ar fi exclus în mod necorespunzător mărturia care l-ar fi putut ajuta pe Weinstein, a mai susținut Kamins.

De asemenea, el a contestat și decizia lui James Burke de a permite mărturiile a trei femei despre agresiune sexuală, de care nu este învinuit Weinstein.

Amintim că Harvey Weinstein, în vârstă de 69 de ani, a fost condamnat în februarie 2020 pentru două capete de acuzare: viol de gradul trei și agresiune sexuală de gradul I. Fostul producător a fost achitat de alte două învinuiri grave privind agresiunea sexuală.

El ispășește o pedeapsă de 23 de ani de închisoare într-un penitenciar din zona Buffalo, New York. În cazul în care condamnarea sa nu va fi anulată, Weinstein ar putea fi eliberat condiționat abia în noiembrie 2039.