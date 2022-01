Un gălăţean nu a primit loc de parcare pentru că mai locuieşte "cineva" la adresa sa. Situaţia nu se poate rezolva din cauza GDPR

Primăria Galaţi tocmai a anunţat că au fost alocate 1.282 de locuri în parcările de domiciliu/reședință şi că persoanele ale căror dosare au fost declarate respinse trebuie să elibereze locurile de parcare în favoarea deținătorilor de abonamente, altfel riscă sancțiuni. Gălăţeanul L. S. şi-a dorit să se afle şi el printre beneficiarii de locuri de parcare rezidenţiale, numai că dosarul i-a fost respins şi a descoperit o situaţie halucinantă. Pentru că e posibil să nu fie singurul în această situaţie, bărbatul a relatat ceea ce a păţit, cu rugămintea de a nu i se face public numele, ci doar iniţialele.

"Am fost pe nedrept sancţionat". Primăria nu îi spune numele "locatarului", poliţia nu poate ajuta

„Vă semnalez faptul că cererea pentru atribuirea unui loc de parcare rezidenţial a fost respinsă pe motivul că am «datorii la bugetul local», lucru pe care l-am aflat abia pe data de 21 decembrie 2021. Un angajat al Primăriei ne-a confirmat că datoriile (amenzi neplătite) nu sunt ale mele sau ale familiei, ci ale unei persoane necunoscute mie, care ar avea domiciliul sau reşedinţa la adresa mea, luat în spaţiu de foştii proprietari probabil, cu mult înainte ca eu să achiziţionez acest imobil. Fapt pe care nu îl cunoşteam şi de care nu puteam să aflu decât în urma respingerii acestui dosar pentru parcarea de domiciliu. Pentru că această persoană are datorii la bugetul local, eu, bun platnic, cu zero datorii, aşa cum reiese din certificatul fiscal şi din verificarea pe Ghiseul.ro, am fost pe nedrept sancţionat cu respingerea dreptului de a beneficia de parcare rezidenţială”, a povestit gălăţeanul pentru Viaţa Liberă.

„Imediat ce mi s-a comunicat de la Primărie că această persoană ar avea domiciliul la adresa mea, am mers să cer lămuriri Serviciului de Evidenţă a Persoanei, care mi-a transmis că nu poate da detalii cu privire la persoanele care au domiciliul sau rezidenţa la adresa mea, din cauza Legii protecţiei datelor cu caracter personal. Şi că, dacă această persoană a avut cândva domiciliul sau reşedinţa la adresa menţionată, ea va figura în continuare acolo indiferent de cine va lua în proprietate imobilul! Dar că acest lucru nu ar trebui să mă afecteze pe mine, ca proprietar, care sunt responsabil doar de datoriile proprii sau ale membrilor familiei”, a mai spus acesta.

Fireşte, a cerut ajutorul Poliţiei, dar a aflat că, pentru verificări, este nevoie să vină cu numele persoanei care are domiciliul sau reşedinţa la el acasă. De asemenea, gălăţeanul ar vrea să mai ştie şi dacă nu cumva mai există alte persoane care „locuiesc” la adresa lui. Dar nici asta nu poate…

Ce prevede regulamentul

În forma în care a fost votat de aleşii locali, Regulamentul prevede că „atribuirea locurilor de parcare din parcările de domiciliu/reședință se poate realiza doar către persoanele cu domiciliul/reședința în municipiul Galați, în zona de deservire a parcării, care nu figurează în evidențele fiscale ale autorității locale cu obligații bugetare restante, inclusiv amenzi contravenționale, au în proprietate/folosință un autovehicul, au solicitat prin intermediul programului online de rezervare a locurilor de parcare postat pe site-ul Primăriei municipiului Galați. Obligaţiile bugetare includ impozite şi taxe datorate de către proprietarii locuinței de domiciliu sau de reședință, impozite și taxe datorate de către persoanele care își au domiciliul sau reședința în imobilul pentru care se atribuie locul de parcare, sume datorate în baza contractelor de închiriere, de concesiune sau licenţe, drept de folosinţă, lipsă de folosinţă, despăgubiri stabilite prin hotărâri judecătoreşti, amenzi”.

Prevederile regulamentului au făcut ca gălăţeanul să nu poată beneficia de loc de parcare, deşi nu este responsabil de amenzile neplătite ale persoanei necunoscute care are domiciliul sau reşedinţa în casa lui. Şi despre care se află în imposibilitatea de a afla cine este, pentru că autorităţile îi protejează identitatea! Situaţia îl va afecta pe termen nedeterminat. Mai grav, în cazul în care respectivul ar fi implicat într-o infracţiune, gălăţeanul s-ar putea trezi cu mascaţii la uşă şi apartamentul percheziţionat…

